Клаудіо Раньєрі відновив кар'єру заради повернення у римский клуб

Головним тренером італійської «Роми» став Клаудіо Раньєрі, повідомляє офіційний сайт «вовків». Контракт з 73-річним фахівцем підписаний до кінця сезону 2024/25, після чого він стане радником клубу зі спортивних питань.

«Пошуки нового тренера триватимуть протягом наступних місяців, і Клаудіо також матиме право голосу в цьому рішенні», – зазначають у клубі.

Італійський наставник став вже третім коучем римлян у поточному сезоні. Він замінив Івана Юріча, який провів з командою 12 матчів у всіх турнірах і здобув чотири перемоги, одна з яких – над «Динамо» в Лізі Європи (1:0). Своєю чергою 49-річний хорват у вересні змінив на посаді Даніеле Де Россі, якого попросили з «Роми» вже після 4-х турів нового чемпіонату.

Раньєрі втретє тренуватиме «Рому» – раніше він очолював столичний клуб у 2009-2011 та 2019 рр. Цікаво, що заради римлян, які у турнірній таблиці Серії А з 13-ма очками йдуть на дванадцятій сходинці, Клаудіо відновив тренерську кар’єру, про завершення якої оголосив ще у травні 2024 року.

Нагадаємо, Раньєрі за своє життя встиг попрацювати з італійськими «Кальярі», «Наполі», «Фіорентиною», «Пармою», «Ювентусом», «Інтером», «Ромою» та «Сампдорією», іспанськими «Валенсією» та «Атлетіко», англійськими «Челсі», «Лестером», «Фулхемом» та «Уотфордом», французькими «Монако» та «Нантом». Вигравав англійську Прем'єр-лігу з «Лестером» (2016), національні Кубки Італії з «Фіорентиною» (1996) та Іспанії з «Валенсією» (1999).