Іспанці готуються відстояти титул чинного чемпіона турніру

У четвер, 5 червня, збірна Іспанії в межах півфіналу Ліги націй протистояла Франції. Боротьба вийшла на славу – до середини другого тайму піренейці громили суперника, однак на останніх хвилинах ледь не розгубили всю свою перевагу.

Ліга націй, півфінал

Іспанія – Франція – 5:4

Голи: Вільямс, 22, Меріно, 25, Ямаль, 54 (п.), 67, Педрі, 55 – Мбаппе, 59 (п.), Шеркі, 79, Вівіан, 84 (аг.), Коло Муані, 90+4

Французи розпочали активніше і вже на старті зустрічі серйозно загрожували воротам Унаї Сімона. Чого варте лише влучання Ернандеса у поперечину. Іспанці відповіли небезпечним моментом Вільямса. В середині тайму Ніко таки зумів відзначитись – Оярсабаль поставив спину у штрафному французів, відпасував на форварда Атлетіка і той влучно пробив під поперечину метрів з 11-ти. За три хвилини Меріно подвоїв перевагу піренейців, вискочивши сам на сам з Меньяном.

По перерві Рабйо у підкаті завалив Ямаля і власному штрафному і арбітр вказав на позначку. Сам постраждалий чітко виконав вирок. Не минуло і хвилини як Педрі зробив рахунок 4:0. Мбаппе зовсім скоро розмочив рахунок з одинадцятиметрового, але другий гол Ямаля, здавалось, остаточно поховав шанси французів на позитивний результат.

Однак, французи не здались і зупинились за крок від камбеку – влучний постріл Шеркі та автогол Вівіана відновили інтригу, а на четвертій доданій до матчу хвилині Коло Муані скоротив відставання до мінімуму. На більше, на жаль, не вистачило часу і сил.

Іспанія стає другим фіналістом Ліги націй і у вирішальній дуелі зіграє з Португалією, яка напередодні здолала Німеччину з рахунком 2:1. Поєдинок відбудеться у неділю, 8 червня, о 22:00 за київським часом.