Парижани з другої спроби зуміли поповнити свою колекцію «Вуханем»

У суботу, 31 травня, у вирішальному матчі Ліги чемпіонів у Мюнхені на «Альянц Арені» зійшлись французький ПСЖ та італійський «Інтер». Нагадаємо, у півфіналі парижани у двох матчах здолали лондонський «Арсенал» (1:0, 2:1), а міланці дотисли «Барселону» (3:3, 4:3). ПСЖ ще до середини першого тайму вів з рахунком 2:0. Після перерви французи ще тричі засмутили суперника і вперше в історії завоювали омріяний трофей, здобувши найрозгромнішу перемогу у фіналах Ліги чемпіонів за всю історію.

Ліга чемпіонів, фінал

ПСЖ (Франція) – «Інтер» (Італія) – 5:0

Голи: Хакімі, 12, Дуе, 20, 63, Кварацхелія, 73, Маюлю, 87

Вже на 12-й хвилині ПСЖ вийшов вперед. Вітінья віддав пас за спини захисників на Дуе лівим флангом, а той не став нічого вигадувати і знайшов поперечною передачею Хакімі в районі одинадцятиметрової позначки. Ашраф у дотик легко переправив сферу у сітку.

Минуло зовсім трохи часу і ПСЖ подвоїв свою перевагу. Французи втекли у стрімку контратаку, Дембеле отримав пас на хід, протягнув м’яч лівим флангом до лінії штрафного і віддав праворуч на Дуе. 19-річний форвард вирішив пробити, сфера зачепила захисника, дезорієнтувала Зоммера і влетіла у сітку.

По перерві Маркіньйос врізався у Доннарумму і той впав на газон, перелякавши вболівальників. На щастя, голкіпер ПСЖ оговтався і зумів продовжити гру. В середині другого тайму французи протягом десяти хвилин остаточно добили суперника, забивши ще двічі – дубль оформив Дуе, а Кварацхелія переграв Зоммера, вийшовши сам на сам. Наприкінці матчу Барколя накрутив всю оборону міланців і дивом з двох метрів не влучив у ворота. Однак за нього реабілітувався Маюлю, який і встановив остаточний рахунок.

ПСЖ вперше у своїй історії виграв Лігу чемпіонів і оформив требл, додавши заповітний трофей до золотих медалей Ліги 1 і Кубка Франції. Парижани стали першими представниками Франції за 32 роки після «Марселя», хто виграв трофей Ліги чемпіонів. Варто додати, що у сезоні 2019/20 ПСЖ вже грав у фіналі найпрестижнішого єврокубка, але поступився «Баварії» (0:1).