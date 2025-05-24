Пепе Рейна не зумів завершити свій останній матч

Іспанський воротар Пепе Рейна оголосив про завершення кар'єри у віці 42 років. Про це іменитий голкіпер написав на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram. Свій останній поєдинок у статусі футболіста Рейна провів у п’ятницю, 23 травня, у складі італійського «Комо» проти «Інтера» (0:2). Цікаво, що Пепе не зміг дограти поєдинок до кінця – на останній хвилині першого тайму він отримав червону картку за фол проти Мехді Таремі.

Нагадаємо, Рейна розпочав професіональну кар’єру футболіста у 1999 році в «Барселоні». Також встиг пограти за іспанський «Вільяреал» (2002-2005, 2022-2024), англійський «Ліверпуль» (2005-2014), італійський «Наполі» (2013-2014, 2015-2018), німецьку «Баварію» (2014-2015), італійський «Мілан» (2018-2020), англійську «Астон Віллу» (2020), італійські «Лаціо» (2020–2022) та «Комо» (2024-2024). Загалом за час виступів провів майже 1000 матчів і понад 85 000 хвилин на полі.

У його доробку два Кубки Інтертото у складі «Вільяреала» (2002/03, 2003/04), Кубок (2005/06) та Суперкубок Англії (2006), Кубок футбольної ліги (2012) і Суперкубок УЄФА (2005) з «Ліверпулем», Кубок Італії (2013/14) з «Наполі» та чемпіонство Німеччини з «Баварією» (2014/15). Тричі визнавався найкращим голкіпером англійської Прем’єр-ліги (2005/06, 2006/07, 2007/08).

У складі збірної Іспанії виграв чемпіонат світу (2010) та два чемпіонати Європи (2008, 2012).