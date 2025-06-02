Головний «курець» сучасного футболу повертається в «Лаціо»

Новим головним тренером Лаціо став Мауріціо Саррі, повідомляє прес-служба римського клубу. 66-річний фахівець підписав з «орлами» контракт до літа 2027-го, але зможе пролонгувати угоду ще на рік, якщо виведе команду в Лігу чемпіонів хоча б в одному з двох наступних сезонів.

Зарплата нового наставника складе 2,5 млн євро за сезон (плюс бонус у розмірі 500 тисяч євро в разі потрапляння в Лігу Європи і 1 млн євро в разі потрапляння в Лігу чемпіонів). На своїй посаді Мауріціо замінить Марко Бароні, якого звільнили раніше за провалену кінцівку сезону (команда виграла основний етап Ліги Європи, однак вилетіла у чвертьфіналі від скромного норвезького «Буде-Глімт», а в Серії А фінішувала на сьомій сходинці).

Нагадаємо, Саррі вже тренував «Лаціо» з літа 2021 року по березень 2024 року. Також наставник відомий по роботі з «Наполі», «Челсі» та «Ювентусом» – з лондонцями він вигравав Лігу Європи (2018/19), а з туринцями ставав чемпіоном Італії (2019/20).