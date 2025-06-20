Флоріан Вірц спробує себе на Туманному Альбіоні

Форвард «Байєра» та збірної Німеччини Флоріан Вірц продовжить кар’єру в «Ліверпулі», повідомляє офіційний сайт мерсисайдців. Терміни та умови контракту не розголошуються, однак за інформацією ЗМІ 22-річний хавбек підписав угоду на 5 сезонів, а сам трансфер обійшовся «червоним» у 116 млн фунтів стерлінгів (135 мільйонів євро).

Зазначається, що «Байєр» отримає 100 млн фунтів відразу, а 16 – у вигляді потенційних бонусів. Таким чином, німець став найдорожчим трансфером в історії АПЛ – попередній рекорд належав «Челсі», який у 2023 році заплатив 121 мільйон євро за Енцо Фернандеса.

Нагадаємо, Вірц – вихованець «Байєра», де й розпочав професіональну кар’єру у 2020 році. З леверкузенцями Флоріан став чемпіоном Німеччини (2023/24), виграв Кубок (2023/24) та Суперкубок країни (2024). У складі молодіжної збірної Німеччини тріумфував на Євро-2021. За національну команду провів 31 матч, в яких забив 7 голів. Transfermarkt оцінює його в 140 млн євро.