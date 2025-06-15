«Носоріг» спробує виграти зі «Скуадрою Адзуррою» чемпіонат світу і в ролі тренера

Італійська федерація футболу на своєму сайті оголосила про призначення Дженнаро Гаттузо на посаду головного тренера національної команди. Про терміни та умови угоди не повідомляється. На своїй посаді 47-річний фахівець замінив Лучано Спаллетті, який залишив команду після поразки від Норвегії (0:3) у відборі на ЧС-2026.

У статусі гравця легенда «Мілана» став зі збірною Італії чемпіоном світу у 2006 році, а тепер спробує вивести й успішно виступити з італійцями на чемпіонаті світу-2026 (як тренер).

Нагадаємо, тренерську кар’єру Гаттузо розпочав у швейцарському «Сьйоні» у 2013 році. Також встиг попрацювати з італійським «Палермо», грецьким ОФІ, італійськими «Пізою», «Міланом» та «Наполі», іспанською «Валенсією», французьким «Марселем» та хорватським «Хайдуком».

Загалом шлях Гаттузо-тренера в останніх клубах точно не можна назвати успішним:

2019 – звільнення з «Мілана» після 5-го місця і невиходу в Лігу чемпіонів;

2021 – припинення співпраці з «Наполі» після 5-го місця і невиходу в Лігу чемпіонів;

2023 – звільнення з «Валенсії» по ходу сезону після 14-го місця;

2024 – звільнення з «Марселя» по ходу сезону після 9-го місця;

2025 – дострокове припинення співпраці з «Хайдуком» після 3-го місця.

Варто зазначити, що в його тренерському доробку наразі лише перемога з «Наполі» в Кубку Італії в сезоні 2019/20.