Микола Кухаревич (праворуч) спробує свої сили у словацькій першості

Український форвард Микола Кухаревич перейшов у «Слован», повідомляє офіційний сайт братиславського клубу. 23-річний нападник підписав з чемпіоном Словаччини контракт на чотири роки. Сума угоди не розголошується, однак за даними Transfermarkt форвард обійшовся «Словану» в 1,2 млн євро.

Нагадаємо, Кухаревич – вихованець луцької «Волині». Виступав за львівський «Рух», звідки у липні 2021 року перейшов у французький «Труа» за 600 тисяч євро. Відправлявся в оренду в бельгійський «Льовен» та шотландський «Гіберніан». В липні 2023 року «Труа» за 2 млн євро продав його англійському «Суонсі» (представник Чемпіоншипу ще раз віддавав українця в оренду в «Хіберніан»).

Минулого сезону Кухаревич провів за «Гіберніан» 28 матчів, в яких забив 7 голів. Transfermarkt оцінює його в 1,2 млн євро.

До слова, у складі «Слована» вже виступає один українець – Данило Ігнатенко.