Наставник «Колоса» Руслан Костишин радіє якісному підсиленню

«Колос» на своєму офіційному сайті повідомив про підписання одразу чотирьох гравців. Новачками «хліборобів» стали голкіпер Дмитро Мацапура, захисник Андрій Понєдєльнік, півзахисник Альбін Краснічі та форвард Юрій Климчук. Терміни та умови угоди не розголошуються.

Нагадаємо, 25-річний Мацапура – вихованець харківського «Металіста». Всю свою дорослу кар’єру провів у луганській «Зорі», звідки і перейшов у «Колос» в статусі вільного агента, підписавши, за даними Transfermarkt, контракт на 1 сезон – до 30 червня 2026 року.

28-річний Понєдєльнік розпочинав у тернопільській «Ниві». Встиг пограти за чортківський «Кристал», чернівецьку «Буковину», івано-франківський «Калуш», житомирське «Полісся», «Гірник-Спорт» з Горішніх Плавнів та «Кривбас». У «Колос» перебрався безкоштовно, уклавши угоду до літа 2027 року.

24-річний Краснічі – вихованець косовського «Ферізая». Також виступав за місцеві клуби «Дріта» та «Приштіна». До команди Руслана Костишина приєднався у статусі вільного агента, підписавши контракт до 30 червня 2027 року.

Єдиним гравцем, за якого «хліборобам» довелось заплатити, став 28-річний Климчук. Згідно з Transfermarkt, львівський «Рух» отримав за свою зірку 400 тисяч євро. Термін угоди – до літа 2027 року.

До слова, «Колос» минулого сезону фінішував у турнірній таблиці УПЛ на десятій сходинці.