Анте Бекавач став першим літнім новачком команди

«Кривбас» на своєму сайті повідомив про трансфер хорватського оборонця Анте Бекавача. 23-річний універсал, який може зіграти на позиції лівого захисника та в центрі поля, підписав з клубом контракт на 3 наступні сезони.

Новачок дістався «Кривбасу» безкоштовно – контракт з боснійським «Посуш'єм», в якому виступав Анте, закінчився 30 червня 2025 року. У новій команді він носитиме футболку з номером 5.

Нагадаємо, Бекавач – вихованець хорватських клубів «Адріатіка» і «Хайдука». Минулого сезону у 21 матчі відзначився трьома асистами. Викликався у збірні Хорватії U-18 та U-19. Transfermarkt оцінює гравця у 200 тисяч євро.

До слова, «Кривбас» попередню першість завершив на 5-й сходинці турнірної таблиці УПЛ, фінішувавши за крок від єврокубків. Після завершення сезону команду покинув головний тренер Юрій Вернидуб. Новим наставником «біло-червоно-чорних» став екснаставник «Шахтаря» і «Зорі» Патрік ван Леувен.