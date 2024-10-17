У матчі 4-го туру Ліги націй збірна Італії у квартеті А2 розгромила Ізраїль з рахунком 4:1. На 73-й хвилині матчу в складі апеннінців на полі з’явився Даніель Мальдіні, замінивши Джакомо Распадорі. Для 23-річного хавбека цей вихід став дебютним у складі національної команди.

Як наслідок, Даніель повторив унікальний рекорд династій у професійному футболі. Щобільше, за повідомленням Opta, родина Мальдіні стала першою з трьома династіями футболістів, які виступали за збірну Італію. Зокрема, батько, Пауло Мальдіні, зіграв перший матч за національну команду у 1988 році, а дід Чезаре дебютував у 1960-му. Рекордсмен за кількістю матчів за Італію у родині Пауло – 126 матчів (з 1988 по 2002 роки). У Чезаре 14 поєдинків (у період з 1960 по 1964 роки).

Цікаво, що династія Мальдіні не є унікальною. Наприклад, у збірній Іспанії грали три покоління сім'ї Льоренте (дід Рамос Гроссо, батько Пако Льоренте й син Маркос Льоренте) та Маркоси Алонсо. В Уругваї виступала родина Форлан (дід Хуан Карлос Кораззо, батько Пабло Форлан й син Діего Форлан).

Нагадаємо, Чезаре Мальдіні розпочав футбольну кар'єру в 1952 році в «Трієстіні». Також встиг пограти за «Мілан» (де провів 12 років) та «Торіно». У 1967 році взявся до тренерства і працював з «Міланом», «Фоджею», «Пармою» та збірними Італії та Парагваю.

Пауло Мальдіні стартував у дорослому футболі у 1985 році – з того часу до 2009 року виступав виключно за «Мілан» (рекордсмен за кількістю матчів – 902). З 2019-го по 2023 роки працював технічним директором россонері.

Даніель Мальдіні розпочав кар'єру у «Мілані». Грав в орендах у «Спеції», «Емполі» й «Монці». Влітку 2024 року став повноцінним гравцем «Монци».