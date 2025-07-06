Макс Ферстаппен двічі міг завершити гонку достроково

У неділю, 6 липня, на автодромі Сільверстоун відбулась дванадцята гонка сезону Формули-1 – Гран-прі Великої Британії. Напередодні у кваліфікації поул здобув Макс Ферстаппен з Red Bull, другим став Оскар Піастрі з McLaren, а трійку замкнув його напарник – австралієць Ландо Норріс.

Переможцем Гран-прі Великої Британії став Ландо Норріс, а другим фінішував Оскар Піастрі. Третю сходинку сенсаційно посів пілот Kick Sauber Ніко Хюлькенберг – для німця цей подіум став першим в кар’єрі (37-річний гонщик утримував антирекорд Формули-1 без подіуму 238 етапів). Четверта позиція у Льюїса Гемілтона. Ферстаппен після провалу зумів вибратися на 5-те місце.

Гран-прі Великої Британії, топ-10:

1. Ландо Норріс (McLaren) – 52 кола

2. Оскар Піастрі (McLaren) +6,812

3. Ніко Хюлькенберг (Kick Sauber) +34,742

4. Льюїс Гемілтон (Ferrari) +39,812

5. Макс Ферстаппен (Red Bull) +56,781

6. П’єр Гаслі (Alpine) +59,857

7. Ленс Стролл (Aston Martin) +1:00,603

8. Александер Албон (Williams) +1:04,135

9. Фернандо Алонсо (Aston Martin) +1:05,858

10. Джордж Расселл (Mercedes) +1:10,674

Вже після двох кіл дощової гонки Ліам Лоусон і Франко Колапінто зійшли з траси. Згодом завершив виступи і Габріель Бортолетто. Через дощ Ферстаппен, після чудового старту, поступився першим місцем Піастрі, а на 21-му колі нідерландця розкрутило і він ледь не втратив місце в топ-10.

Своєю чергою Оскар в одному з моментів, коли боліди їхали за сейфті-каром, несподівано різко загальмував і, що мало не призвело до аварії з Ферстаппеном. Як наслідок, за небезпечний маневр Піастрі отримав штраф у 10 секунд на піт-стопі й пропустив в лідери Норріса. Також варто згадати й Стролла – представник Канади, який стартував 17-м, зумів прийти до фінішу на 7-й сходинці.

Загальний залік пілотів, очки:

1. Оскар Піастрі (McLaren) – 234 очок

2. Ландо Норріс (McLaren) – 226

3. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 165

4. Джордж Расселл (Mercedes) – 147

5. Шарль Леклер (Ferrari) – 119

6. Льюїс Гемілтон (Ferrari) – 103

7. Кімі Антонеллі (Mercedes) – 63

8. Александер Албон (Williams) – 46

9. Ніко Хюлькенберг (Kick Sauber) – 37

10. Естебан Окон (Haas) – 23

У Кубку конструкторів Mercedes залишається беззаперечним лідером і випереджає Ferrari вже на 238 очок. Варто зазначити прогрес Kick Sauber, який завдяки подвигу Ніко Хюлькенберга піднявся на п’яту сходинку.

Кубок конструкторів:

1. McLaren – 460 очок

2. Ferrari – 222

3. Mercedes – 210

4. Red Bull – 172

5. Williams – 59

6. Kick Sauber – 41

7. RB – 36

8. Aston Martin – 36

9. Haas – 29

10. Alpine – 19

Наступний Гран-прі відбудеться за три тижні – 27 липня в Бельгії.