Британці вже на 172 очки випереджають найближчого конкурента в Кубку конструкторів

У неділю, 25 травня, відбулася гонка восьмого етапу сезону Формули-1 – Гран-прі Монако. Перемогу здобув представник McLaren Ландо Норріс. Другим фінішував представник Ferrari Шарль Леклер, а третім прийшов ще один пілот McLaren Оскар Піастрі.

Чинний чемпіон світу Макс Ферстаппен до останнього йшов у лідерах, але піт-стоп на останньому колі (у Монако ввели правило – обов'язкові дві зміни шин) й штраф відкинули його на четверту сходинку. Одразу за ним приїхав семиразовий чемпіон Льюїс Хемілтон.

У гонці не було жодного обгону. Лише Джордж Рассел наважився пройти Алекса Албона, зрізавши поворот, і за це отримав проїзд піт-лейн. Повністю провалив гран-прі Mercedes – Рассел та Кімі Антонеллі не потрапили до топ-10 і залишилися без очок. Фернандо Алонсо та П'єр Гаслі не змогли завершити гонку.

Гран-прі Монако, топ-10:

1. Ландо Норріс (McLaren) – 78 кіл

2. Шарль Леклер (Ferrari) +3,131 сек.

3. Оскар Піастрі (McLaren) +3,658 сек.

4. Макс Ферстаппен (Red Bull) +20,572 сек.

5. Льюїс Гемілтон (Ferrari) + 51,387 сек.

6. Ісак Аджар (RB) +1 коло

7. Естебан Окон (Haas) +1 коло

8. Ліам Лоусон (RB) +1 коло

9. Александер Албон (Williams) +2 кола

10. Карлос Сайнс (Williams) +2 кола

Загальний залік пілотів, очки:

1. Оскар Піастрі (McLaren) – 161 очок

2. Ландо Норріс (McLaren) – 158

3. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 136

4. Джордж Расселл (Mercedes) – 99

5. Шарль Леклер (Ferrari) – 79

6. Льюїс Гемілтон (Ferrari) – 63

7. Кімі Антонеллі (Mercedes) – 48

8. Александер Албон (Williams) – 42

9. Естебан Окон (Haas) – 20

10. Ісак Аджар (RB) – 15

У Кубку конструкторів McLaren вже на 172 очки випереджає Mercedes, а Red Bull – на 176 пунктів. Ferrari продовжує залишатися четвертим.

Кубок конструкторів:

1. McLaren – 319 очок

2. Mercedes – 147

3. Red Bull – 143

4. Ferrari – 142

5. Williams – 54

6. Haas – 26

7. RB – 22

8. Aston Martin – 14

9. Alpine – 7

10. Kick Sauber – 6

Наступний Гран-прі відбудеться 1 червня в Барселоні (Іспанія).