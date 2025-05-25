Норріс з подвійним подіумом McLaren переміг на Гран-прі Монако
У неділю, 25 травня, відбулася гонка восьмого етапу сезону Формули-1 – Гран-прі Монако. Перемогу здобув представник McLaren Ландо Норріс. Другим фінішував представник Ferrari Шарль Леклер, а третім прийшов ще один пілот McLaren Оскар Піастрі.
Чинний чемпіон світу Макс Ферстаппен до останнього йшов у лідерах, але піт-стоп на останньому колі (у Монако ввели правило – обов'язкові дві зміни шин) й штраф відкинули його на четверту сходинку. Одразу за ним приїхав семиразовий чемпіон Льюїс Хемілтон.
У гонці не було жодного обгону. Лише Джордж Рассел наважився пройти Алекса Албона, зрізавши поворот, і за це отримав проїзд піт-лейн. Повністю провалив гран-прі Mercedes – Рассел та Кімі Антонеллі не потрапили до топ-10 і залишилися без очок. Фернандо Алонсо та П'єр Гаслі не змогли завершити гонку.
Гран-прі Монако, топ-10:
- 1. Ландо Норріс (McLaren) – 78 кіл
- 2. Шарль Леклер (Ferrari) +3,131 сек.
- 3. Оскар Піастрі (McLaren) +3,658 сек.
- 4. Макс Ферстаппен (Red Bull) +20,572 сек.
- 5. Льюїс Гемілтон (Ferrari) + 51,387 сек.
- 6. Ісак Аджар (RB) +1 коло
- 7. Естебан Окон (Haas) +1 коло
- 8. Ліам Лоусон (RB) +1 коло
- 9. Александер Албон (Williams) +2 кола
- 10. Карлос Сайнс (Williams) +2 кола
Загальний залік пілотів, очки:
- 1. Оскар Піастрі (McLaren) – 161 очок
- 2. Ландо Норріс (McLaren) – 158
- 3. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 136
- 4. Джордж Расселл (Mercedes) – 99
- 5. Шарль Леклер (Ferrari) – 79
- 6. Льюїс Гемілтон (Ferrari) – 63
- 7. Кімі Антонеллі (Mercedes) – 48
- 8. Александер Албон (Williams) – 42
- 9. Естебан Окон (Haas) – 20
- 10. Ісак Аджар (RB) – 15
У Кубку конструкторів McLaren вже на 172 очки випереджає Mercedes, а Red Bull – на 176 пунктів. Ferrari продовжує залишатися четвертим.
Кубок конструкторів:
- 1. McLaren – 319 очок
- 2. Mercedes – 147
- 3. Red Bull – 143
- 4. Ferrari – 142
- 5. Williams – 54
- 6. Haas – 26
- 7. RB – 22
- 8. Aston Martin – 14
- 9. Alpine – 7
- 10. Kick Sauber – 6
Наступний Гран-прі відбудеться 1 червня в Барселоні (Іспанія).