Британці вже на 105 очок випереджають найближчого конкурента в Кубку конструкторів

У неділю, 4 травня, відбулася гонка шостого етапу сезону Формули-1 – Гран-прі Маямі. Перемогу здобув представник McLaren Оскар Піастрі. Австралієць стартував четвертим, проте показав впевнений пілотаж, швидко вийшов у лідери та виграв четвертий етап у сезоні (і третій поспіль). Другим фінішував його напарник Ландо Норріс, а трійку найсильніших замкнув пілот Mercedes Джордж Рассел.

Чотириразовий і чинний чемпіон світу Макс Ферстаппен з Red Bull після старту з поулу приїхав четвертим, а легендарний Льюїс Хемілтон на Ferrari фінішував восьмим.

Цікаво, що через проблеми з мотором зійшли Олівер Берман на Haas та Габріель Бортолето на Kick Sauber – на обох болідах двигуни Ferrari. Також не змогли завершити гонку Ліам Лоусон (RB) та Джек Дуен (Alpine). Натомість класний етап провела команда Williams: Алекс Албон фінішував 5-м, а Карлос Сайнс – 9-м.

Гран-прі Маямі, топ-10:

1. Оскар Піастрі (McLaren) – 57 кіл

2. Ландо Норріс (McLaren) +4,417 сек.

3. Джордж Расселл (Mercedes) + 37,604 сек.

4. Макс Ферстаппен (Red Bull) +39,673 сек.

5. Александер Албон (Williams) +47,878 сек.

6. Кімі Антонеллі (Mercedes) + 55,066 сек.

7. Шарль Леклер (Ferrari) +56,700 сек.

8. Льюїс Гемілтон (Ferrari) + 58,530 сек.

9. Карлос Сайнс (Williams) +59,769 сек.

10. Юкі Цунода (Red Bull) +1:08,231 сек.

Загальний залік пілотів, очки:

1. Оскар Піастрі (McLaren) – 131 очко

2. Ландо Норріс (McLaren) – 115

3. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 99

4. Джордж Расселл (Mercedes) – 93

5. Шарль Леклер (Ferrari) – 53

6. Кімі Антонеллі (Mercedes) – 48

7. Льюїс Гемілтон (Ferrari) – 41

8. Александер Албон (Williams) – 30

9. Естебан Окон (Haas) – 14

10. Ленс Стролл (Aston Martin) – 14

У Кубку конструкторів McLaren вже на 105 очок випереджає Mercedes, а Red Bull – на 141 пункт. Ferrari продовжує залишатися четвертим.

Кубок конструкторів:

1. McLaren – 246 очок

2. Mercedes – 141

3. Red Bull – 105

4. Ferrari – 94

5. Williams – 37

6. Haas – 20

7. Aston Martin – 14

8. RB – 8

9. Alpine – 7

10. Kick Sauber – 6

Наступний Гран-прі відбудеться 18 травня в Імолі (Італія).