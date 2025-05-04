Піастрі виграв третє Гран-прі поспіль, тріумфувавши з дублем McLaren в Маямі
У неділю, 4 травня, відбулася гонка шостого етапу сезону Формули-1 – Гран-прі Маямі. Перемогу здобув представник McLaren Оскар Піастрі. Австралієць стартував четвертим, проте показав впевнений пілотаж, швидко вийшов у лідери та виграв четвертий етап у сезоні (і третій поспіль). Другим фінішував його напарник Ландо Норріс, а трійку найсильніших замкнув пілот Mercedes Джордж Рассел.
Чотириразовий і чинний чемпіон світу Макс Ферстаппен з Red Bull після старту з поулу приїхав четвертим, а легендарний Льюїс Хемілтон на Ferrari фінішував восьмим.
Цікаво, що через проблеми з мотором зійшли Олівер Берман на Haas та Габріель Бортолето на Kick Sauber – на обох болідах двигуни Ferrari. Також не змогли завершити гонку Ліам Лоусон (RB) та Джек Дуен (Alpine). Натомість класний етап провела команда Williams: Алекс Албон фінішував 5-м, а Карлос Сайнс – 9-м.
Гран-прі Маямі, топ-10:
- 1. Оскар Піастрі (McLaren) – 57 кіл
- 2. Ландо Норріс (McLaren) +4,417 сек.
- 3. Джордж Расселл (Mercedes) + 37,604 сек.
- 4. Макс Ферстаппен (Red Bull) +39,673 сек.
- 5. Александер Албон (Williams) +47,878 сек.
- 6. Кімі Антонеллі (Mercedes) + 55,066 сек.
- 7. Шарль Леклер (Ferrari) +56,700 сек.
- 8. Льюїс Гемілтон (Ferrari) + 58,530 сек.
- 9. Карлос Сайнс (Williams) +59,769 сек.
- 10. Юкі Цунода (Red Bull) +1:08,231 сек.
Загальний залік пілотів, очки:
- 1. Оскар Піастрі (McLaren) – 131 очко
- 2. Ландо Норріс (McLaren) – 115
- 3. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 99
- 4. Джордж Расселл (Mercedes) – 93
- 5. Шарль Леклер (Ferrari) – 53
- 6. Кімі Антонеллі (Mercedes) – 48
- 7. Льюїс Гемілтон (Ferrari) – 41
- 8. Александер Албон (Williams) – 30
- 9. Естебан Окон (Haas) – 14
- 10. Ленс Стролл (Aston Martin) – 14
У Кубку конструкторів McLaren вже на 105 очок випереджає Mercedes, а Red Bull – на 141 пункт. Ferrari продовжує залишатися четвертим.
Кубок конструкторів:
- 1. McLaren – 246 очок
- 2. Mercedes – 141
- 3. Red Bull – 105
- 4. Ferrari – 94
- 5. Williams – 37
- 6. Haas – 20
- 7. Aston Martin – 14
- 8. RB – 8
- 9. Alpine – 7
- 10. Kick Sauber – 6
Наступний Гран-прі відбудеться 18 травня в Імолі (Італія).