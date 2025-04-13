McLaren вже на 58 очок випереджає Mercedes у Кубку конструкторів

У неділю, 13 квітня, на трасі «Сахір» відбулась гонка четвертого етапу сезону Формули-1 – Гран-прі Бахрейну. Переможцем став представник McLaren Оскар Піастрі. Другим фінішував Джордж Расселл на Mercedes, а третім до фінішу прийшов пілот McLaren Ландо Норріс. Чинного чемпіона світу Макса Ферстаппена добряче лихоманило – в певний момент він впав аж на 14-ту позицію, однак зрештою зумів завершити гонку шостим.

Варто згадати про зіткнення на 44-му колі Сайнса й Цуноди, яке не дозволило фінішувати іспанцю – пошкодження, отримане під час його контакту з японцем, і штраф у 10 секунд змусили Williams зняти машину з перегонів.

Гран-прі Бахрейну, топ-10:

1. Оскар Піастрі (McLaren) – 57 кіл

2. Джордж Расселл (Mercedes) +15,499 сек.

3. Ландо Норріс (McLaren) +16,273 сек.

4. Шарль Леклер (Ferrari) +19,679 сек.

5. Льюїс Гемілтон (Ferrari) + 27,993 сек.

6. Макс Ферстаппен (Red Bull) +34,396 сек.

7. П’єр Гаслі (Alpine) +36,002 сек.

8 Естебан Окон (Haas) +44,244 сек.

9. Юкі Цунода (Red Bull) + 45,061 сек.

10. Олівер Берман (Haas) +47,594 сек.

Загальний залік пілотів, очки:

1. Ландо Норріс (McLaren) – 77 очок

2. Оскар Піастрі (McLaren) – 74

3. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 69

4. Джордж Расселл (Mercedes) – 63

5. Шарль Леклер (Ferrari) – 32

6. Кімі Антонеллі (Mercedes) – 30

7. Льюїс Гемілтон (Ferrari) – 25

8. Александер Албон (Williams) – 18

9. Естебан Окон (Haas) – 14

10. Ленс Стролл (Aston Martin) – 10

У Кубку конструкторів McLaren вже на 58 очок випереджає Mercedes, а Red Bull – на 80. Ferrari продовжує залишатися четвертим. Перші очки набрав Alpine і покинув останню сходинку.

Кубок конструкторів:

1. McLaren – 151 очко

2. Mercedes – 93

3. Red Bull – 71

4. Ferrari – 57

5. Haas – 20

6. Williams – 19

7. Aston Martin – 10

8. RB – 7

9. Alpine – 6

10. Kick Sauber – 6

Наступний Гран-прі відбудеться 29 квітня у Саудівській Аравії.