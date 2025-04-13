McLaren з подвійним подіумом тріумфував на Гран-прі Бахрейну
У неділю, 13 квітня, на трасі «Сахір» відбулась гонка четвертого етапу сезону Формули-1 – Гран-прі Бахрейну. Переможцем став представник McLaren Оскар Піастрі. Другим фінішував Джордж Расселл на Mercedes, а третім до фінішу прийшов пілот McLaren Ландо Норріс. Чинного чемпіона світу Макса Ферстаппена добряче лихоманило – в певний момент він впав аж на 14-ту позицію, однак зрештою зумів завершити гонку шостим.
Варто згадати про зіткнення на 44-му колі Сайнса й Цуноди, яке не дозволило фінішувати іспанцю – пошкодження, отримане під час його контакту з японцем, і штраф у 10 секунд змусили Williams зняти машину з перегонів.
Гран-прі Бахрейну, топ-10:
- 1. Оскар Піастрі (McLaren) – 57 кіл
- 2. Джордж Расселл (Mercedes) +15,499 сек.
- 3. Ландо Норріс (McLaren) +16,273 сек.
- 4. Шарль Леклер (Ferrari) +19,679 сек.
- 5. Льюїс Гемілтон (Ferrari) + 27,993 сек.
- 6. Макс Ферстаппен (Red Bull) +34,396 сек.
- 7. П’єр Гаслі (Alpine) +36,002 сек.
- 8 Естебан Окон (Haas) +44,244 сек.
- 9. Юкі Цунода (Red Bull) + 45,061 сек.
- 10. Олівер Берман (Haas) +47,594 сек.
Загальний залік пілотів, очки:
- 1. Ландо Норріс (McLaren) – 77 очок
- 2. Оскар Піастрі (McLaren) – 74
- 3. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 69
- 4. Джордж Расселл (Mercedes) – 63
- 5. Шарль Леклер (Ferrari) – 32
- 6. Кімі Антонеллі (Mercedes) – 30
- 7. Льюїс Гемілтон (Ferrari) – 25
- 8. Александер Албон (Williams) – 18
- 9. Естебан Окон (Haas) – 14
- 10. Ленс Стролл (Aston Martin) – 10
У Кубку конструкторів McLaren вже на 58 очок випереджає Mercedes, а Red Bull – на 80. Ferrari продовжує залишатися четвертим. Перші очки набрав Alpine і покинув останню сходинку.
Кубок конструкторів:
- 1. McLaren – 151 очко
- 2. Mercedes – 93
- 3. Red Bull – 71
- 4. Ferrari – 57
- 5. Haas – 20
- 6. Williams – 19
- 7. Aston Martin – 10
- 8. RB – 7
- 9. Alpine – 6
- 10. Kick Sauber – 6
Наступний Гран-прі відбудеться 29 квітня у Саудівській Аравії.