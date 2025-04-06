Чинний чемпіон світу вперше піднявся на найвищу сходинку подіуму

У неділю, 6 квітня, на трасі «Сузука» відбулось Гран-прі Японії, в якому перемогу здобув пілот Red Bull Макс Ферстаппен. Друге місце посів Ландо Норріс із McLaren, а третім фінішував його напарник Оскар Піастрі. Варто зазначити, що для чотириразового чемпіона світу ця перемога стала першою у поточному сезоні та 64-ю в кар'єрі загалом. Примітно, що трійка переможців повністю повторила результат кваліфікації, проїхавши 53 кола у такій самій послідовності, як і починала.

Цікаво, що після піт-стопу лідерів на перше місце вискочив пілот Mercedes Кімі Антонеллі – 18-річний італієць вперше в кар’єрі їхав першим. Юкі Цунода свою першу гонку у складі Red Bull завершив дванадцятим. Варто додати, що вже третій етап поспіль у топ-10 завершує Александер Албон на Williams, також за очки змогли зачепитись новачки Ісак Аджар з Олівером Берманом.

Гран-прі Японії, топ-10:

1. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 53 кола

2. Ландо Норріс (McLaren) +1,423 сек.

3. Оскар Піастрі (McLaren) +2,129 сек.

4. Шарль Леклер (Ferrari) +16,097 сек.

5. Джордж Расселл (Mercedes) +17,362 сек.

6. Кімі Антонеллі (Mercedes) +18,671 сек.

7. Льюїс Гемілтон (Ferrari) + 29,182 сек.

8. Ісак Аджар (RB) +37,134 сек.

9. Александер Албон (Williams) +40,367 сек.

10. Олівер Берман (Haas) +54,529 сек.

Загальний залік пілотів, очки:

1. Ландо Норріс (McLaren) – 62 очок

2. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 61

3. Оскар Піастрі (McLaren) – 49

4. Джордж Расселл (Mercedes) – 45

5. Кімі Антонеллі (Mercedes) – 30

6. Шарль Леклер (Ferrari) – 20

7. Александер Албон (Williams) – 18

8. Льюїс Гемілтон (Ferrari) – 15

9. Естебан Окон (Haas) – 10

10. Ленс Стролл (Aston Martin) – 10

У Кубку конструкторів McLaren вже на 36 очок випереджає Mercedes. Red Bull третій. Ferrari продовжує залишатися четвертим.

Кубок конструкторів:

1. McLaren – 111 очок

2. Mercedes – 75

3. Red Bull – 61

4. Ferrari – 35

5. Williams – 19

6. Haas – 15

7. Aston Martin – 10

8. RB – 7

9. Kick Sauber – 6

10. Alpine – 0

Наступний Гран-прі відбудеться 13 квітня у Бахрейні.