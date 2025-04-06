Макс Ферстаппен тріумфував на Гран-прі Японії, здобувши першу перемогу в сезоні
У неділю, 6 квітня, на трасі «Сузука» відбулось Гран-прі Японії, в якому перемогу здобув пілот Red Bull Макс Ферстаппен. Друге місце посів Ландо Норріс із McLaren, а третім фінішував його напарник Оскар Піастрі. Варто зазначити, що для чотириразового чемпіона світу ця перемога стала першою у поточному сезоні та 64-ю в кар'єрі загалом. Примітно, що трійка переможців повністю повторила результат кваліфікації, проїхавши 53 кола у такій самій послідовності, як і починала.
Цікаво, що після піт-стопу лідерів на перше місце вискочив пілот Mercedes Кімі Антонеллі – 18-річний італієць вперше в кар’єрі їхав першим. Юкі Цунода свою першу гонку у складі Red Bull завершив дванадцятим. Варто додати, що вже третій етап поспіль у топ-10 завершує Александер Албон на Williams, також за очки змогли зачепитись новачки Ісак Аджар з Олівером Берманом.
Гран-прі Японії, топ-10:
- 1. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 53 кола
- 2. Ландо Норріс (McLaren) +1,423 сек.
- 3. Оскар Піастрі (McLaren) +2,129 сек.
- 4. Шарль Леклер (Ferrari) +16,097 сек.
- 5. Джордж Расселл (Mercedes) +17,362 сек.
- 6. Кімі Антонеллі (Mercedes) +18,671 сек.
- 7. Льюїс Гемілтон (Ferrari) + 29,182 сек.
- 8. Ісак Аджар (RB) +37,134 сек.
- 9. Александер Албон (Williams) +40,367 сек.
- 10. Олівер Берман (Haas) +54,529 сек.
Загальний залік пілотів, очки:
- 1. Ландо Норріс (McLaren) – 62 очок
- 2. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 61
- 3. Оскар Піастрі (McLaren) – 49
- 4. Джордж Расселл (Mercedes) – 45
- 5. Кімі Антонеллі (Mercedes) – 30
- 6. Шарль Леклер (Ferrari) – 20
- 7. Александер Албон (Williams) – 18
- 8. Льюїс Гемілтон (Ferrari) – 15
- 9. Естебан Окон (Haas) – 10
- 10. Ленс Стролл (Aston Martin) – 10
У Кубку конструкторів McLaren вже на 36 очок випереджає Mercedes. Red Bull третій. Ferrari продовжує залишатися четвертим.
Кубок конструкторів:
- 1. McLaren – 111 очок
- 2. Mercedes – 75
- 3. Red Bull – 61
- 4. Ferrari – 35
- 5. Williams – 19
- 6. Haas – 15
- 7. Aston Martin – 10
- 8. RB – 7
- 9. Kick Sauber – 6
- 10. Alpine – 0
Наступний Гран-прі відбудеться 13 квітня у Бахрейні.