Автомобільний концерн «Дженерал Моторз» вирішив доєднатись до королівських перегонів

У 2026 році у Формулі-1 братиме участь 11 команд, повідомляють організатори змагань. Новим учасником автоперегонів стане американський автогігант «Дженерал Моторс», а його команда носитиме назву Cadillac. Про це було заявлено після Гран-прі Лас-Вегаса.

Спершу боліди нової команди будуть оснащені двигунами від Ferrari. На сезон-2028 «Дженерал Моторс» запланувала розробку власного двигуна. Тоді ж команда отримає статус заводської.

Базою Cadillac стане британський Сільверстоун. Там розміщена інфраструктура «Андретті Глобал» – партнера «Дженерал Моторс» у просуванні ідеї виступів у Формулі-1. Директором Cadillac стане Маріо Андретті – американський пілот італійського походження, засновник цілої династії гонщиків. На різних рівнях виступали чи виступають його брат Альдо, син Майкл, племінники Джон і Адам, внук Марко. Він був чемпіоном Формули-1 в складі Lotus (1978). У королівських автоперегонах провів 14 сезонів (1968-1972, 1974-1982 рр.), виступаючи за Lotus, March, Ferrari, Parnelli, Alfa Romeo та Williams. Загалом у 131-му Гран-прі здобув 12 перемог, 19 подіумів і 18 поул-позишн.

Приєднання Cadillac до списку учасників Формули-1 означатиме, що чемпіонат вперше за 10 років матиме 11 команд. Востаннє така кількість була у 2016 році. Нині у Формулі-1 виступають: McLaren, Ferrari, Red Bull, Mercedes, Aston Martin, Haas, Alpine, RB, Williams та Sauber.

Нагадаємо, у поточному сезоні вже визначився чемпіон світу – ним достроково став пілот Red Bull Макс Ферстаппен, здобувши четвертий титул поспіль. За перемогу у Кубку конструкторів борються три команди – McLaren, Ferrari та Red Bull.