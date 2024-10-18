Правило про додатковий бал існувало з 2019 року

Керівництво Формули-1 вирішило по ходу сезону внести корективи у систему нарахування очок, повідомляє офіційний сайт організації. Згідно з рішенням Міжнародної автомобільної федерації (FIA), однією зі змін стало скасування додаткового бала за найшвидше коло на Гран-прі. Бонусний бал нараховували з 2019 року.

Причиною, яка стала вирішальною в ухваленні цього рішення, став випадок на Гран-прі у Сінгапурі. У ньому Даніель Ріккардо з Red Bull на піт-стопі змінив шини й виграв найшвидше коло у Ландо Норріса з McLaren. Таким чином він допоміг своєму партнеру по Red Bull Максу Ферстаппену, який веде запеклу боротьбу з Норрісом за перемогу у сезоні-2024.

Цікаво, що найбільше очок за найшвидше коло у поточному розіграші заробив саме Норріс – чотири.

Нагадаємо, Формула-1 вже цими вихідними повертається після майже місячної перерви. З 18-го по 20-те жовтня за океаном відбудеться Гран-прі США.

Після 18-ти етапів серед пілотів лідирує з 331-м балом Макс Ферстаппен (Red Bull). Другим йде Ландо Норріс (McLaren) – 279 очок. Замикає чільну трійку Шарль Леклер (Ferrari) – 245 пунктів.

У Кубку конструкторів першість у McLaren (516 очок). Далі розмістились Red Bull (475) та Ferrari (441).