У неділю, 22 вересня, відбулось Гран-прі Сінгапуру, в якому тріумфував представник McLaren Ландо Норріс. Другим фінішував Макс Ферстаппен з Red Bull, третім – ще один пілот McLaren Оскар Піастрі. Для 24-річного Норіса ця перемога стала лише третьою в кар’єрі, натомість McLaren святкує вже 188-й успіх.

Норіс на автодромі «Маріна Бей» стартував з пол-позишн, за ним йшов Ферстаппен, а далі розташувались пілоти Mercedes Льюїс Гемілтон і Джордж Рассел та Піастрі. Шарль Леклер та Карлос Сайнс з Ferrari розпочинали з 9-ї й 10-ї сходинок відповідно. Норріс одразу ж почав видавати швидкі кола та нарощувати перевагу над Ферстаппеном. Натомість Гемілтон не втримався за нідерландцем і доволі швидко вимушено поїхав у бокси. Лідери ж зачекали до 30-го кола.

Після піт-стопів Норріса та Ферстаппена на другій позиції опинився Піастрі, який провів дуже довгий відрізок на гумі «мідіум». На «харді» австралієць продемонстрував чудовий темп та завоював місце на подіумі. Леклер та Сайнс, які невдало провели кваліфікацію, завдяки стратегії та стабільному темпу змогли фінішувати на п'ятій та сьомій сходинці відповідно.

Гран-прі Сінгапура, топ-10:

1. Ландо Норріс (McLaren) – 62 кола.

2. Макс Ферстаппен (Red Bull) +20,945 сек.

3. Оскар Піастрі (McLaren) +41,823 сек.

4. Джордж Расселл (Mercedes) +1:01,040 сек.

5. Шарль Леклер (Ferrari) +1:02,430 сек.

6. Льюїс Гемілтон (Mercedes) +1:25,248 сек

7. Карлос Сайнс (Ferrari) +1:36,039 сек.

8. Фернандо Алонсо (Aston Martin) +1 коло.

9. Нико Хюлькенберг (Haas) + 1 коло.

10. Серхіо Перес (Red Bull) +1 коло.

Не фінішували:

Александр Албон (Williams)

Кевін Магнуссен (Haas)

У загальному заліку відрив Ферстаппена від Норріса скоротився до 52 очок. Позаду пари лідерів йдуть Леклер, Піастрі і Сайнс, а шосте і сьоме місця посідають Гемілтон і Расселл. Боротьбу за титул продовжують сім пілотів — Перес сьогодні втратив математичні шанси на чемпіонство.

Загальний залік пілотів, очки:

1. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 331

2. Ландо Норріс (McLaren) – 279

3. Шарль Леклер (Ferrari) – 245

4. Оскар Піастрі (McLaren) – 237

5. Карлос Сайнс (Ferrari) – 190

6. Льюїс Гемілтон (Mercedes) – 174

7. Джордж Расселл (Mercedes) – 155

8. Серхіо Перес (Red Bull) – 144

9. Фернандо Алонсо (Aston Martin) – 62

10. Ленс Стролл (Aston Martin) – 24

У Кубку конструкторів McLaren завдяки перемозі та подвійному подіуму подвоїв відрив від Red Bull – тепер дві найкращі команди чемпіонату розділяє 41 очко.

Кубок конструкторів, очки:

1. McLaren – 516

2. Red Bull – 475

3. Ferrari – 441

4. Mercedes – 329

5. Aston Martin – 86

6. RB – 34

7. Haas – 31

8. Williams – 16

9. Alpine – 13

10. Sauber – 0

Нагадаємо, після Сінгапура на Формулу-1 чекає майже місячна перерва в календарі. Наступний Гран-прі відбудеться у США 20 жовтня.