Дебютна перемога Оскара Піастрі у Формулі-1 сталася на Гран-прі Угорщини

У неділю, 21 липня, відбулось Гран-прі Угорщини, в якому тріумфував пілот «Макларен» Оскар Піастрі. Для 23-річного австралійця ця перемога стала першою у Формулі-1. Другим фінішував Ландо Норріс, який віддав позицію напарнику наприкінці гонки. Семиразовий чемпіон світу Льюїс Гемілтон із «Мерседеса» прийшов третім. Натомість чинний чемпіон світу, представник «Ред Булл» Макс Ферстаппен став лише п'ятим.

Перегони розпочалась із напруженої боротьби Ферстаппена та пілотів «Макларен», які стартували з перших двох місць: Норріс – з першого, Піастрі – з другого. Піастрі став лідером після того, як Норріс втратив час у боротьбі з Максом на першому повороті. Згодом позиції пілотів стабілізувалися аж до першої хвилі піт-стопів. Там «Мерседес» стратегічно переграв «Ред Булл», вивівши Гемілтона на третю позицію за двома пілотами «Макларена». Ферстаппен зумів наздогнати Льюїса, але пройти його не зумів.

Тим часом своя драма розгорталась у «Макларені». Перед другим піт-стопом лідером був Піастрі, який краще стартував і всю першу половину перегонів випереджав напарника, але перевзутися чомусь спершу покликала Норріса, який повернувся на трасу першим і мчав до перемоги. Тривалі радіоперемовини щодо необхідності повернути позицію австралійцю ледь не звершились фіаско. Лише за два кола до фінішу Ландо пригальмував і пропустив напарника, хоч ця ситуація помітно вплинула на настрій обох і змазала радість від подвійної перемоги. Це 49-й дубль «Макларена»: востаннє команда посідала два перші місця в Монці 2021 року – і тоді Норріс також був другим.

Своя історія була й у Ферстаппена, який всі перегони критикував команду за обрану стратегію. Пілот лаявся зі своїм інженером і поводився досить істерично, що згодом призвело до помилки. Обійшовши на 57-му колі Леклера, він вирішив випередити і Гемілтона, але необачна атака на 63-му колі призвела до зіткнення з Льюїсом, викинувши його за межі траси, і Макс фінішував лише п’ятим.

Гран-прі Угорщини, топ-10:

1. Оскар Піастрі («Макларен») – 70 кіл.

2. Ландо Норріс («Макларен») +2,1 сек.

3. Льюїс Гемілтон («Мерседес») +14,9

4. Шарль Леклер («Феррарі») +19,7

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +21,3

6. Карлос Сайнс («Феррарі») +23,1

7. Серхіо Перес (Ред Булл) +39,8

8. Джордж Рассел («Мерседес») +42,4

9. Юкі Цунода («РБ») +1.17,3

10. Ленс Стролл («Астон Мартін») +1.18,0

За підсумками дубля «Макларена» на Гран-прі Угорщини Ландо Норріс скоротив відставання від Макса Ферстаппена у загальному заліку, а британська команда вийшла на друге місце у Кубку конструкторів та скоротила відставання від «Ред Булл».

Загальний залік пілотів:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 265

2. Ландо Норріс («Макларен») – 189

3. Шарль Леклер («Феррарі») – 162

4. Карлос Сайнс («Феррарі») – 154

5. Оскар Піастрі («Макларен») – 149

6. Льюїс Хемілтон («Мерседес») – 125

7. Серхіо Перес («Ред Булл») – 124

8. Джордж Расселл («Мерседес») – 116

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартін») – 45

10. Ленс Стролл («Астон Мартін») – 24

Кубок конструкторів:

1. «Ред Булл» – 389

2. «Макларен» – 338

3. «Феррарі» – 322

4. «Мерседес» – 241

5. «Астон Мартін» – 69

6. «РБ» – 33

7. «Хаас» – 27

8. «Альпін» – 9

9. «Вільямс» – 4

10. «Заубер» – 0

Наступний Гран-прі пройде у Бельгії на знаменитій трасі у Спа. Потім на Формулу-1 чекає майже місячна перерва в календарі.