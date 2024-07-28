Команда «Мерседес» здобула 60-й переможний дубль в історії, перший з Гран-Прі Сан-Паулу 2022 року

У неділю, 28 липня, відбулось Гран-прі Бельгії, в якому тріумфував пілот Mercedes Джордж Расселл. Для 26-річного пілота це друга перемога в сезоні і третя в кар’єрі. Британець став єдиним пілотом у цих перегонах, який реалізував стратегію одного піт-стопу.

Другим фінішував його партнер по команді, семиразовий чемпіон світу Льюїс Гемілтон. Третім прийшов Оскар Піастрі з McLaren. Чинний чемпіон світу, представник Red Bull Макс Ферстаппен став лише п'ятим (так само як і на Гран-прі Угорщини минулого тижня). Не зміг фінішувати Чжоу Гуаньюй (Sauber), зійшовши на 5-му колі.

Гран-прі Бельгії, топ-10:

1. Джордж Расселл (Mercedes ) — 44 кола.

2. Льюїс Гемілтон (Mercedes ) +0,526 сек.

3. Оскар Піастрі (McLaren) +1,173.

4. Шарль Леклер (Ferrari) +8,549.

5. Макс Ферстаппен (Red Bull) +9,226.

6. Ландо Норріс (McLaren) +9,850.

7. Карлос Сайнс (Ferrari) +19,795.

8. Серхіо Перес (Red Bull) +43,195.

9. Фернандо Алонсо (Aston Martin) +49,963.

10. Естебан Окон (Alpine) +52,552.

З поулу стартував Шарль Леклер з Ferrari (який в результаті фінішував четвертим), попри те, що суботню кваліфікацію у розгромному стилі виграв Ферстаппен. Однак через штраф за перевищення ліміту на мотори нідерландець розпочав перегони лише одинадцятим. Вже на старті він зумів відіграти дві позиції, а згодом обійшов і Фернандо Алонсо. Натомість Гемілтон, який розпочав перегони на другій сходинці, на третьому колі краще вийшов з повороту і на прямій вийшов у лідери, обійшовши Леклера.

Далі відбувалася боротьба тактик та андеркатів. У Ferrari спробували обіграти Mercedes, покликавши в бокси Леклера раніше за Гемілтона. Але механіки впоралися гірше за конкурентів, а швидкості не вистачило для вдалого андеркату. Натомість Рассел зробив вибір на користь одного піт-стопу. І виграв перегони.

У загальному заліку Ферстаппен зберігає велику перевагу над Норрісом, однак у Кубку конструкторів McLaren скорочує відставання від Red Bull.

Загальний залік пілотів:

1. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 275

2. Ландо Норріс (McLaren) – 197

3. Шарль Леклер (Ferrari ) – 174

4. Оскар Піастрі (McLaren) – 164

5. Карлос Сайнс (Ferrari) – 160

6. Льюїс Гемілтон (Mercedes) – 143

7. Джордж Расселл (Mercedes) – 141

8. Серхіо Перес (Red Bull) – 128.

9. Фернандо Алонсо (Aston Martin) – 47

10. Ленс Стролл (Aston Martin) – 24

Кубок конструкторів:

1. Red Bull – 403

2. McLaren – 361

3. Ferrari – 340

4. Mercedes – 284

5. Aston Martin – 71

6. RB – 33

7. Haas – 27

8. Alpine – 10

9. Williams – 4

10. Sauber – 0

Наступний Гран-прі після майже місячної перерви відбудеться у Нідерландах. Перегони відбудуться 25 серпня.