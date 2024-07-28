Формула-1: Расселл став переможцем Гран-прі Бельгії, Ферстаппен потрапив під санкції
У неділю, 28 липня, відбулось Гран-прі Бельгії, в якому тріумфував пілот Mercedes Джордж Расселл. Для 26-річного пілота це друга перемога в сезоні і третя в кар’єрі. Британець став єдиним пілотом у цих перегонах, який реалізував стратегію одного піт-стопу.
Другим фінішував його партнер по команді, семиразовий чемпіон світу Льюїс Гемілтон. Третім прийшов Оскар Піастрі з McLaren. Чинний чемпіон світу, представник Red Bull Макс Ферстаппен став лише п'ятим (так само як і на Гран-прі Угорщини минулого тижня). Не зміг фінішувати Чжоу Гуаньюй (Sauber), зійшовши на 5-му колі.
Гран-прі Бельгії, топ-10:
- 1. Джордж Расселл (Mercedes ) — 44 кола.
- 2. Льюїс Гемілтон (Mercedes ) +0,526 сек.
- 3. Оскар Піастрі (McLaren) +1,173.
- 4. Шарль Леклер (Ferrari) +8,549.
- 5. Макс Ферстаппен (Red Bull) +9,226.
- 6. Ландо Норріс (McLaren) +9,850.
- 7. Карлос Сайнс (Ferrari) +19,795.
- 8. Серхіо Перес (Red Bull) +43,195.
- 9. Фернандо Алонсо (Aston Martin) +49,963.
- 10. Естебан Окон (Alpine) +52,552.
З поулу стартував Шарль Леклер з Ferrari (який в результаті фінішував четвертим), попри те, що суботню кваліфікацію у розгромному стилі виграв Ферстаппен. Однак через штраф за перевищення ліміту на мотори нідерландець розпочав перегони лише одинадцятим. Вже на старті він зумів відіграти дві позиції, а згодом обійшов і Фернандо Алонсо. Натомість Гемілтон, який розпочав перегони на другій сходинці, на третьому колі краще вийшов з повороту і на прямій вийшов у лідери, обійшовши Леклера.
Далі відбувалася боротьба тактик та андеркатів. У Ferrari спробували обіграти Mercedes, покликавши в бокси Леклера раніше за Гемілтона. Але механіки впоралися гірше за конкурентів, а швидкості не вистачило для вдалого андеркату. Натомість Рассел зробив вибір на користь одного піт-стопу. І виграв перегони.
У загальному заліку Ферстаппен зберігає велику перевагу над Норрісом, однак у Кубку конструкторів McLaren скорочує відставання від Red Bull.
Загальний залік пілотів:
- 1. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 275
- 2. Ландо Норріс (McLaren) – 197
- 3. Шарль Леклер (Ferrari ) – 174
- 4. Оскар Піастрі (McLaren) – 164
- 5. Карлос Сайнс (Ferrari) – 160
- 6. Льюїс Гемілтон (Mercedes) – 143
- 7. Джордж Расселл (Mercedes) – 141
- 8. Серхіо Перес (Red Bull) – 128.
- 9. Фернандо Алонсо (Aston Martin) – 47
- 10. Ленс Стролл (Aston Martin) – 24
Кубок конструкторів:
- 1. Red Bull – 403
- 2. McLaren – 361
- 3. Ferrari – 340
- 4. Mercedes – 284
- 5. Aston Martin – 71
- 6. RB – 33
- 7. Haas – 27
- 8. Alpine – 10
- 9. Williams – 4
- 10. Sauber – 0
Наступний Гран-прі після майже місячної перерви відбудеться у Нідерландах. Перегони відбудуться 25 серпня.