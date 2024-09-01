Шарль Леклер здобуває ювілейну перемогу на домашньому Гран-прі для Ferrari

У неділю, 1 вересня, у Монці відбулось Гран-прі Італії, в якому тріумфував Шарль Леклер. Другим фінішував Оскар Піастрі з McLaren, третім – його напарник Ландо Норріс (на останньому колі він показав найкращий час у перегонах).

Цікаво, що для Ferrari ця перемога стала 20-ю на Гран-прі Італії. Леклер, який стартував четвертим, переміг завдяки стратегії одного піт-стопу. Лідер загального заліку – Макс Ферстаппен – розпочав перегони сьомим і зумів приїхати на фініш лише шостим.

Гран-прі Італії, топ-10:

1. Шарль Леклер (Ferrari) – 53 кола.

2. Оскар Піастрі (McLaren) +2,664.

3. Ландо Норріч (McLaren) +6,153.

4. Карлос Сайнс (Ferrari) +15,621.

5. Льюїс Гемілтон (Mercedes ) +22,820 сек.

6. Макс Ферстаппен (Red Bull) +37,932.

7. Джордж Расселл (Mercedes) +39,715.

8. Серхіо Перес (Red Bull) +54,148.

9. Александер Албон (Williams) + 1:07,456.

10. Кевін Магнуссен (Haas) + 1:08,302.

У загальному заліку Норріс відіграв у Ферстаппена вісім очок і програє йому тепер 62 бали. Тобто у чинного чемпіона, як і раніше, запас у дві заїзди. Третє місце посідає Леклер, а за ним йдуть Піастрі, Сайнс і Гемілтон.

Загальний залік пілотів, очки:

1. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 303

2. Ландо Норріс (McLaren) – 241

3. Шарль Леклер (Ferrari ) – 217

4. Оскар Піастрі (McLaren) – 197

5. Карлос Сайнс (Ferrari) – 184

6. Льюїс Гемілтон (Mercedes) – 164

7. Серхіо Перес (Red Bull) – 143

8. Джордж Расселл (Mercedes) – 128

9. Фернандо Алонсо (Aston Martin) – 50

10. Ленс Стролл (Aston Martin) – 24

У Кубку конструкторів позиції теж не змінилися, але розрив між Red Bull та McLaren скоротився до восьми балів.

Кубок конструкторів:

1. Red Bull – 446

2. McLaren – 438

3. Ferrari – 407

4. Mercedes – 292

5. Aston Martin – 74

6. RB – 34

7. Haas – 28

8. Alpine – 13

9. Williams – 6

10. Sauber – 0

Нагадаємо, наступний Гран-прі відбудеться 15 вересня в Азербайджані на міській трасі в Баку.