Леклер став тріумфатором Гран-прі Італії, здобувши сьому перемогу у Формулі-1
У неділю, 1 вересня, у Монці відбулось Гран-прі Італії, в якому тріумфував Шарль Леклер. Другим фінішував Оскар Піастрі з McLaren, третім – його напарник Ландо Норріс (на останньому колі він показав найкращий час у перегонах).
Цікаво, що для Ferrari ця перемога стала 20-ю на Гран-прі Італії. Леклер, який стартував четвертим, переміг завдяки стратегії одного піт-стопу. Лідер загального заліку – Макс Ферстаппен – розпочав перегони сьомим і зумів приїхати на фініш лише шостим.
Гран-прі Італії, топ-10:
- 1. Шарль Леклер (Ferrari) – 53 кола.
- 2. Оскар Піастрі (McLaren) +2,664.
- 3. Ландо Норріч (McLaren) +6,153.
- 4. Карлос Сайнс (Ferrari) +15,621.
- 5. Льюїс Гемілтон (Mercedes ) +22,820 сек.
- 6. Макс Ферстаппен (Red Bull) +37,932.
- 7. Джордж Расселл (Mercedes) +39,715.
- 8. Серхіо Перес (Red Bull) +54,148.
- 9. Александер Албон (Williams) + 1:07,456.
- 10. Кевін Магнуссен (Haas) + 1:08,302.
У загальному заліку Норріс відіграв у Ферстаппена вісім очок і програє йому тепер 62 бали. Тобто у чинного чемпіона, як і раніше, запас у дві заїзди. Третє місце посідає Леклер, а за ним йдуть Піастрі, Сайнс і Гемілтон.
Загальний залік пілотів, очки:
- 1. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 303
- 2. Ландо Норріс (McLaren) – 241
- 3. Шарль Леклер (Ferrari ) – 217
- 4. Оскар Піастрі (McLaren) – 197
- 5. Карлос Сайнс (Ferrari) – 184
- 6. Льюїс Гемілтон (Mercedes) – 164
- 7. Серхіо Перес (Red Bull) – 143
- 8. Джордж Расселл (Mercedes) – 128
- 9. Фернандо Алонсо (Aston Martin) – 50
- 10. Ленс Стролл (Aston Martin) – 24
У Кубку конструкторів позиції теж не змінилися, але розрив між Red Bull та McLaren скоротився до восьми балів.
Кубок конструкторів:
- 1. Red Bull – 446
- 2. McLaren – 438
- 3. Ferrari – 407
- 4. Mercedes – 292
- 5. Aston Martin – 74
- 6. RB – 34
- 7. Haas – 28
- 8. Alpine – 13
- 9. Williams – 6
- 10. Sauber – 0
Нагадаємо, наступний Гран-прі відбудеться 15 вересня в Азербайджані на міській трасі в Баку.