Пілот «Мерседес» Льюїс Гемілтон у неділю, 7 липня, тріумфував у Формулі-1 на Гран-прі Великої Британії в Сільверстоуні, здобувши свою першу з 2021 року перемогу (востаннє британець був першим на Гран-прі Саудівської Аравії). Для 39-річного пілота ця звитяга стала рекордною, дев’ятою на одній і тій самій трасі.

За цим показником Гемілтон перевершив попереднє досягнення Міхаеля Шумахера, який вісім разів тріумфував на французькому Маньї-Кур. Окрім цього, Льюїс збільшив рекордну кількість подіумів на домашніх перегонах до 12-ти і виграв свою 104-ту гонку на Гран-прі Формули-1.

Нагадаємо, на домашньому Гран-прі Гемілтон стартував другим – поул виграв його напарник по «Мерседес» Джордж Рассел. Командам довелось підлаштовуватись під погодні умови, адже під час перегонів почало дощити. За лідерство боролись обидва боліди «Мерседес», Ландо Норріс та Оскар Піастрі з «Макларен», а також Макс Ферстаппен з «Ред Булл». На екваторі змагань Расселу через проблеми з болідом довелось зійти з траси, а наприкінці перегонів Гемілтон зумів вирватись вперед, скориставшись повільним піт-стопом Норріса.

Гран-прі Великої Британії в Сільверстоуні:

1. Льюїс Гемілтон («Мерседес») – 52 кола (1:22:27.059)

(«Мерседес») – 52 кола (1:22:27.059) 2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,465

3. Ландо Норріс («Макларен») +7,547

4. Оскар Піастрі («Макларен») +12,429

5. Карлос Сайнс («Феррарі») +47,318

6. Ніко Хюлькенберг («Хаас») +55,722

7. Ленс Стролл («Астон Мартін») +56,569

8. Фернандо Алонсо («Астон Мартін») +1.03,577

9. Алекс Албон («Вільямс») +1.08,387

10. Юкі Цунода (РБ) +1.19,303

Гемілтон виступає у Формулі-1 з 2007 року. За цей час він 7 разів вигравав чемпіонство (перший титул здобув у 2008 році у складі «Макларен», а шість наступних – з «Мерседес»). В особистому заліку поточного сезону продовжує лідирувати Ферстаппен (255 очок), тоді як Гемілтон зі 110 пунктами йде лише восьмим. У Кубку конструкторів перше місце у команди «Ред Булл» (373 очки). Після завершення сезону Гемілтон перейде у «Феррарі», де замінить іспанця Карлоса Сайнса і буде виступати в парі з Шарлем Леклером.