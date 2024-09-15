Австралійський пілот здобув свою другу перемогу в кар'єрі

У неділю, 15 вересня, в Баку відбулось Гран-прі Азербайджану, в якому тріумфував представник McLaren Оскар Піастрі. Другим фінішував Шарль Леклер з Ferrari, третім – Джордж Расселл з Mercedes.

Леклер вже вчетверте стартував в Азербайджані з поул-позишн, однак ця траса продовжує залишатись для нього зачарованою. До першого піт-стопу Шарль відірвався від Піастрі на 6 секунд, однак після переходу на гуму хард McLaren поїхав швидше і Піастрі доволі швидко випередив гонщика Ferrari. На останніх 20-ти колах Леклер буквально дихав у спину Піастрі, перебуваючи на дистанції менше однієї секунди, але Оскар витримав неймовірний пресинг та здобув другу перемогу в кар'єрі Формули 1.

Перегони також ознаменувались аварією, яка вплинула на розподіл місць на подіумі. Карл Сайнс і Серхіо Перес, які боролися за третє місце, зіткнулись на передостанньому колі й вибули зі змагань, зробивши подарунок конкурентам.

Варто відзначити фініш у топ-10 Льюїса Гемілтона. Пілот Mercedes стартував з піт-лейн через заміну двигуна, але провів стабільну гонку і став 9-м. Щобільше семиразовий чемпіон світу на Гран-прі Азербайджану подолав 100 000 кілометр у своїй кар'єрі.

Набрали очки одразу обидва пілоти Williams, а також Олівер Берман на Haas (молодий пілот академії Ferrari обидва свої заїзди в сезоні завершив в очках).

Гран-прі Азербайджану, топ-10:

1. Оскар Піастрі (McLaren) – 51 коло.

2. Шарль Леклер (Ferrari) +10,9 сек.

3. Джордж Расселл (Mercedes) +31,3 сек.

4. Ландо Норріч (McLaren) +36,1 сек.

5. Макс Ферстаппен (Red Bull) +1:17,1 сек.

6. Фернандо Алонсо (Aston Martin) +1:25,5 сек.

7. Александер Албон (Williams) + 1:27,4 сек.

8. Франко Колапінто (Williams) +1:29,5 сек.

9. Льюїс Гемілтон (Mercedes) +1:32,4 сек.

10. Олівер Берман (Haas) + 1:33,1 сек.

У загальному заліку Норріс зумів відіграти 3 очки у Ферстаппена і програє йому тепер 59 балів. Третє місце посідає Леклер, а за ним йдуть Піастрі, Сайнс і Гемілтон.

Загальний залік пілотів, очки:

1. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 313

2. Ландо Норріс (McLaren) – 254

3. Шарль Леклер (Ferrari) – 235

4. Оскар Піастрі (McLaren) – 222

5. Карлос Сайнс (Ferrari) – 184

6. Льюїс Гемілтон (Mercedes) – 166

7. Джордж Расселл (Mercedes) – 143

8. Серхіо Перес (Red Bull) – 143

9. Фернандо Алонсо (Aston Martin) – 58

10. Ленс Стролл (Aston Martin) – 24

У Кубку конструкторів McLaren вперше у сезоні зумів обійти Red Bull, до якого наближається Ferrari.

Кубок конструкторів:

1. McLaren – 476

2. Red Bull – 456

3. Ferrari – 425

4. Mercedes – 309

5. Aston Martin – 82

6. RB – 34

7. Haas – 29

8. Williams – 16

9. Alpine – 13

10. Sauber – 0

Нагадаємо, наступний Гран-прі відбудеться 22 вересня в Сінгапурі.