Український чемпіон три дні перебував у комі

У вівторок, 17 вересня, помер боксер національної збірної України Аркадій Карцан, інформує пресслужба Федерації боксу України. Що стало причиною смерті спортсмена – не повідомляється. Відомо лише, що 25-річний боксер три дні перебував у комі, а сьогодні у нього серце зупинилося.

«Такої жаги до перемог, яка було в цього хлопця годі й шукати, він мріяв стати олімпійським чемпіоном і багато заради цього працював. Спочивай з миром, чемпіоне! Ми завжди будемо тебе памʼятати», – висловили співчуття ФБУ.

Нагадаємо, Карцан – майстер спорту міжнародного класу з боксу та багаторазовий чемпіон України. Тренувався під керівництвом Анатолія та Андрія Чумакових і представляв спортивний клуб «Авангард» (Хмельницька область).

У 2015 році став чемпіоном Європи серед юніорів. На дорослому рівні тріумфував на рівні чемпіонатів України, виборовши золото у 2023-му та право представляти Україну на Європейських іграх у вазі до 92 кг. На змаганнях Аркадій зупинився за крок від чвертьфіналу.

На початку січня 2024 року Карцан мав взяти участь на турнірі в Дебрецені, однак не вийшов у ринг. Головний тренер збірної України з боксу Дмитро Сосновський заявив, що в Аркадія стався психологічний зрив, через що українець не зміг виступити на змаганнях.