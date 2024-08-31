Донеччани можуть розпочинати підготовку до матчів найпрестижнішого євротурніру

«»Донецький «Шахтар» на своєму сайті опублікував графік виступів команди у Лізі чемпіонів. Нагадаємо, згідно з результатами жеребкування суперниками донеччан стали: два представники Німеччини – мюнхенська «Баварія» та дортмундська «Борусія», лондонський «Арсенал», швейцарський «Янг Бойз», італійські «Аталанта» і «Болонья», нідерландський «ПСВ» та французький «Брест».

«Шахтар» стартує в оновленому турнірі Ліги чемпіонів матчем з італійською «Болоньєю» 18 вересня. Завершуватиме ж виступи команда Маріно Пушіча у Дортмунді з місцевою «Борусією».

Повний календар Шахтаря у Лізі чемпіонів сезону 2024/25 виглядає наступним чином:

1-й тур (18 вересня). «Болонья» – «Шахтар» – 19:45

– 19:45 2-й тур (2 жовтня). «Шахтар» – «Аталанта» – 19:45

– 19:45 3-й тур (22 жовтня). «Арсенал» – «Шахтар» – 22:00

– 22:00 4-й тур (6 листопада). «Шахтар» – «Янг Бойз» – 19:45

– 19:45 5-й тур (27 листопада). «ПСВ» – «Шахтар» – 22:00

– 22:00 6-й тур (10 грудня). «Шахтар» – «Баварія» – 22:00

– 22:00 7-й тур (22 січня). «Шахтар» – «Брест» – 19:45

– 19:45 8-й тур (29 січня). «Борусія» – «Шахтар» – 22:00

Відтепер матчі оновленої ЛЧ проводитимуть протягом трьох днів – з вівторка по четвер. Щодня – по 6 поєдинків. Перший матч стартує о 19:45, а другий – о 22:00 за Києвом.

Нагадаємо, «Шахтар» прийматиме своїх суперників по основному етапу Ліги чемпіонів у місті Гельзенкірхен (Німеччина) на стадіоні «Фелтінс-Арена».