Кияни отримали календар поєдинків у другому за силою єврокубку

Київське «Динамо» на своєму сайті опублікувало графік виступів команди у Лізі Європи. Нагадаємо, згідно з результатами жеребкування суперниками команди Олександра Шовковського стали: два представники Італії – «Рома» і «Лаціо», угорський «Ференцварош», іспанський «Реал Сосьєдад», турецький «Галатасарай», чеська «Вікторія» Пльзень, латвійський РФШ та німецький «Хоффенхайм».

«Динамо» стартує в оновленому турнірі Ліги Європи поєдинком з італійським «Лаціо» 25 вересня. Завершуватиме ж виступи команда домашнім матчем проти латвійського РФС 30 січня.

Повний календар «Динамо» у Лізі Європи сезону 2024/25 виглядає наступним чином:

1-й тур (25 вересня). «Динамо» – «Лаціо» – 22:00

– 22:00 2-й тур (3 жовтня). « Хоффенхайм» – «Динамо» – 19:45

– 19:45 3-й тур (24 жовтня). «Рома» – «Динамо» – 19:45

– 19:45 4-й тур (7 листопада). «Динамо» – «Ференцварош» – 22:00

– 22:00 5-й тур (28 листопада). «Динамо» – «Вікторія» – 19:45

– 19:45 6-й тур (12 грудня). «Реал Сосьєдад» – «Динамо» – 22:00

– 22:00 7-й тур (21 січня). «Галатасарай» – «Динамо» – 17:30

– 17:30 8-й тур (30 січня). «Динамо» – РФШ – 22:00

Нагадаємо, «Динамо» досі не назвало місто, в якому буде проводити свої домашні матчі єврокубку. Фаворитом вважається німецький Гамбург.