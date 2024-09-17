На українського боксера одягнули наручники

Українського боксера, чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBC і WBO Олександра Усика хатримали в аеропорту Кракова у вівторок, 18 вересня. Про затримання повідомив народний депутат Жан Беленюк в своєму Telegram-каналі о 22:53. За півтори години Усика відпустили, про що він сам повідомив у соцмережах.

Жан Беленюк опублікував два відео, на яких видно, як працівники прикордонної служби Польщі ведуть Олександра Усика коридорами аеропорта. Також на відео видно, що на Усика одягнули наручники.

О 23:31 Жан Беленюк написав, що Олександра Усика мали б невдовзі відпустити.

«Наче все ок, скоро Саню повинні відпустити. Подробиці, думаю, він сам озвучить. Всім тихої ночі», – йдеться у дописі Беленюка.

За дорученням міністра закордонних справ України Андрія Сибіги генеральний консул України в Кракові терміново виїхав в аеропорт для з'ясування обставин затримання Олександра Усика. Окрім того, міністр Андрій Сибіга вже звернувся до свого польського колеги з метою негайно вирішити цю ситуацію.

«Міністр також доручив генконсулу висловити протест і обурення таким ставленням», – повідомив речник МЗС України Георгій Тихий в коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

На затримання Олександра Усика відреагував президент України Володимир Зеленський. Президент обурився ставленням до громадянина України і доручив МЗС та поліції розібратись в ситуації.

«Поговорив телефоном з Олександром Усиком, коли він був затриманий. Я був обурений таким ставленням до нашого громадянина й чемпіона. Доручив міністру закордонних справ України Андрію Сибізі та міністру внутрішніх справ України Ігорю Клименку негайно розібратися в усіх деталях інциденту в аеропорту Кракова. Щойно мені повідомили, що все вже добре, нашого чемпіона відпустили і більше його ніхто не затримує», – повідомив президент України.

Після півночі Олександр Усик написав у мережі X, що з ним все гаразд і назвав ситуацію «непорозумінням».

«Шановні друзі. Сталося непорозуміння. Це було швидко вирішено. Дякуємо всім, хто не турбується. Дякую українським дипломатам за оперативну підтримку. І шана польській поліції за виконання своїх обов’язків, незважаючи на зріст, вагу, висоту та регалії», – йдеться у дописі Олександра Усика, опублікованому о 0:36. Утім про причини інциденту 37-річний боксер не повідомив.

Андрій Сибіга зазначив, що Україна надішле Польщі ноту з приводу затримання Олександра Усика.

«Ми вважаємо такі дії непропорційними та неприпустимими щодо нашого чемпіона і надішлемо відповідну ноту польській стороні», – написав міністр закордонних справ України у мережі X.

Чому Олександра Усика затримали у Кракові

Польський портал Onet, посилаючись на менеджера Усика Олександра Красюка, пояснює обставини затримання чемпіона світу. За словами Красюка, Усик приїхав на машині з Києва до Кракова, а звідти хотів вилетіти до Іспанії на підготовчий збір. Однак працівники аеропорту не захотіла пустити товариша Усика на борт літака з незрозумілих для його табору причин. Боєць нібито заявив, що сам не полетить і заперечував проти затримання свого побратима.

Портал Interia звернувся за інформацією до Наталії Вінс, прес-секретарки аеропорту Кракова, вона підтвердила слова Красюка.

«Представник перевізника не дозволив пану летіти. Першими втрутилися працівники служби безпеки аеропорту, а подальші дії виконувала Прикордонна служба. Однак, які причини, я визначу завтра, після ознайомлення зі звітом», – сказала Вінс в інтерв'ю Interia.pl.

Нагадаємо, 21 грудня в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді запланований бій-реванш за титул чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBC і WBO проти британця Тайсона Ф'юрі. У першому поєдинку 18 травня Усик переміг одноголосним рішенням суддів, ставши першим беззаперечним чемпіоном світу у важкій вазі з часів Леннокса Льюїса.