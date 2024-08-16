19 травня Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі в першому в історії поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу

Бій-реванш між українським важковаговиком Олександром Усиком і британським боксером Тайсоном Ф'юрі за чемпіонство за версіями WBC, WBA та WBO проведуть 21 грудня. Про це у п’ятницю, 16 серпня, повідомив голова саудівського управління з розваг Туркі Аль аш-Шейх у соцмережі Х.

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Бій-реванш відбудеться в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. На ринг боксери вийдуть на місцевій Kingdom Arena. Згідно з підписаним контрактом, боксери не мають права проводити інші поєдинки перед реваншем. Тому зустріч стане наступним боєм як для українського, так і для британського боксера.

Нагадаємо, що 19 травня Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі в першому в історії поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі в епоху чотирьох поясів. Усик захищав чемпіонські пояси WBA, WBO та IBF. Натомість Ф'юрі поставив на кін титул WBC, якого у підсумку позбувся.

Усик здобув перемогу роздільним рішенням суддів, завдавши Ф'юрі першої поразки в кар'єрі. Український боксер вперше в історії дивізіону об'єднав чотири чемпіонських титули в надважкій вазі.

Однак переможець нового поєдинку боксерів не носитиме титул абсолютного чемпіона світу. У червні Усик добровільно звільнив пояс Міжнародної боксерської федерації (IBF) на користь переможця бою британців Ентоні Джошуа та Даніеля Дюбуа.

Досі Усик лише одного разу проводив негайні реванші в професійному боксі. Це було у випадку з Ентоні Джошуа. Тоді перший поєдинок 2021 року завершився одноголосним рішенням суддів на користь українця, повторний бій у 2022 році – роздільним.