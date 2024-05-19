Олександр Усик таки прибув на прес-конференцію після суперпоєдинку з Ф’юрі

Український боксер Олександр Усик після перемоги над Тайсоном Ф’юрі потрапив до лікарні. Про це пише сайт Тribuna.com з посиланням на промоутера українського спортсмена Олександра Красюка.

Красюк заперечив інформацію, яка поширилась в соціальних мережах одразу після бою про те, що начебто Усик не зявився на прес-конференції після бою через підозру на перелом щелепи. Промоутер запевнив, що у лікарні «треба було провести перевірку щелепи. Нічого прямо аж такого, але процедуру треба було виконати».

Як зауважив Красюк, про перелом щелепи не йдеться. Він пояснив, що «нічого нового, це старе, Усик має це вже тривалий час».

Водночас інсайдер Майк Коппінджер повідомив, що українському боксеру наклали 4 шви через розсічення над правим оком.

Промоутер українського боксера заявив, що «не сумнівається», що Усік буде готовий до запланованого на 12 жовтня реваншу.

Нагадаємо, що сьогодні у 12-раундовому протистоянні Олександр Усик здолав британця Тайсона Ф’юрі, завдяки чому йому вдалося об’єднати титули і стати першим в історії абсолютним чемпіоном світу у суперважкій вазі в епоху чотирьох головних поясів. Після невеликої затримки український боксер таки прибув на спілкування з журналістами.