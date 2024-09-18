Олександра Усика затримали в аеропорту Кракова увечері, 17 вересня

Польські прикордонники стверджують, що не затримували українського боксера Олександра Усика в аеропорту Кракова, а лише «провели до приміщення підприємства для з'ясування ситуації», а використання наручників називають «профілактичним засобом».

Нагадаємо, чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBC і WBO Олександра Усика затримали в аеропорту Кракова у вівторок увечері, 18 вересня. Після втручання президента України та Міністерства закордонних справ України, Усика відпустили. Утім причину затримання так ніхто й не повідомив, обмежившись загальними словами про те, що «сталось непорозуміння».

Уже наступного дня, 19 вересня, речник Карпатського відділу Прикордонної служби Польщі майор Яцек Міхаловський відреагував на скандальний інцидент в аеропорту. За його словами, затримання не було, а мова повинна йти про доставку до приміщення для пояснення ситуації. Затримання – це зовсім інша процедура, яка ґрунтується на іншому положенні. Майор прямо не підтвердив, що йдеться про Усика і його товариша, обмежившись лише інформацією, що мова йде про громадян України.

«Виявилося, що обох чоловіків перевізник зняв з рейсу до Салонік. На момент зняття з рейсу вони втратили статус пасажирів. Однак вони не хотіли виходити з ґейту і не реагували на вимоги служби безпеки аеропорту. У таких випадках вступає в дію процедура, коли на допомогу викликають спеціальну групу реагування з аеропорту Краків-Баліце», – розповів майор Міхаловський для Interia.

Варто відзначити, що відразу після затримання портал Onet, посилаючись на менеджера Усика Олександра Красюка, повідомив, що боксер мав намір летіти в Іспанію. Ця інформація відрізняється від тієї, яку оприлюднили польські прикордонники, які стверджують, що Усик летів у Салоніки (Греція).

Зі слів Яцека Міхаловського, наручники на Олександра Усика одягли через його габарити та збуджений стан після відмови у польоті.

«Наші співробітники підійшли до них і, зважаючи на те, що вони були трохи схвильовані тим, що не полетіли, пояснили їм, що якщо вони не будуть дотримуватися встановлених процедур, то до них будуть застосовані прямі заходи примусу. На одну людину одягли наручники, але тільки з профілактичною метою. Просто через його габарити і його збуджений стан», –пояснив речник прикордонної служби.

Далі чоловіків завели до службового приміщення, де наручники з Усика зняли. Все закінчилося тим, що їх відпустили після попередження.

«Боронь Боже, не було ніякої бійки, штовханини чи фізичного контакту з поліцейськими. Перебіг інциденту мав виключно превентивний характер, просто для того, щоб розібратися, так би мовити. Додам, що одразу в приміщенні з нього зняли наручники, опитали, і все закінчилося, як я вже згадував, попередженням без штрафу. Штрафи іноді бувають, але це вже в ситуації, коли хтось дуже агресивно себе поводить», – зазначив Яцек Міхаловський.

Речниця аеропорту Наталія Вінс та речник прикордонників Яцек Міхаловський відмовились назвати причину відмови пустити на борт літака колегу Усика. Журналісти спитали про причину у Міхаловського. Він визнав, що в таких ситуаціях необхідна перевірка на алкотестері, але це, за його словами, є обов'язком служби безпеки аеропорту. Коли журналісти спитали службу безпеки аеропорта про те, чи перевіряли пасажирів алкотестером, то речниця аеропорту знову скерувала журналістів з цим питанням до прикордонників.

Зрештою, прессекретарка Краківського аеропорту відповіла на запит журналістів так: «Особа, причетна до інциденту, не уповноважила нас надавати таку інформацію». За інформацією порталу Interia, експертизу алкоматом проходив лише товариш Усика, але її результатів журналісти наразі не знають.

Згодом Наталія Вінс оприлюднила ще одне повідомлення, з якого випливає, що Олександр Усик відмовився летіти без свого товариша.

«Особу, яка супроводжувала цього пана, не допустили до польоту, за нашою інформацією. Він вирішив залишитися з цією людиною, а служба безпеки аеропорта згідно з процедурою повідомила про це прикордонну службу, яка згодом провела всі заходи», – повідомила речниця Краківського аеропорта.

Усика і його товариша відпустили після 23:00, стверджує речник прикордонників. Комунікацію сторін ускладнювало те, що затримані не знали ні польської, ні англійської, то ж довелось викликати перекладача. В аеропорт також прибув генеральний консул України у Кракові.