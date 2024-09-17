Він встановив рекорд із підтягування на перекладині

Шахтар ДП «Львіввугілля» Павло Костів 15 вересня став світовим рекордсменом із воркауту. Рекорд встановлений під час Кубку України з воркаут рекордів, що відбувся минулими вихідними у Дніпрі. Про це повідомляє Офіс шахтаря у Facebook.

Рекорд Павло Костів встановив у виході силою на дві руки – це такі підтягування на турніку, коли в кінці вправи спортсмен спирається двома прямими руками на перекладину зверху. Він зміг повторити вправу 32 рази.

Павло Костів – шахтар із Червонограда. У 2017 році він став чемпіоном України зі стріт-воркауту, а в 2018, 2020 і 2021 роках – чемпіоном світу.

У серпні 2024 року на спартакіаді до Дня шахтаря Павло Костів став чемпіоном з підтягування на перекладині. На змаганнях він виступав за команду колективу ДП «Львіввугілля».