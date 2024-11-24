Чемпіонство Ферстаппена затьмарило подвійний подіум Mercedes на Гран-прі Лас-Вегаса

У неділю, 24 листопада, відбулось Гран-прі Лас-Вегаса, в якому переможцем став представник Mercedes Джордж Расселл. Другим фінішував його напарник Льюїс Гемілтон, а третім до фінішу прийшов пілот Ferrari Карлос Сайнс.

26-річний Рассел стартував із поул-позишн, що дозволило йому впевнено вести перегони. Для британця ця перемога стала третьою в кар'єрі. Макс Ферстаппен (Red Bull) фінішував лише п'ятим, але цього вистачило, щоб завоювати чемпіонство. Нідерландець мав 62 очки переваги над Ландо Норрісом, але пілот McLaren фінішував нижче Макса й остаточно втратив шанси на перемогу.

27-річний Ферстаппен став чемпіоном світу четвертий сезон поспіль, наздогнавши француза Алена Проста та німця Себастьяна Феттеля. Випереджають його лише Хуан-Мануель Фанхіо (5 титулів), а також Міхаель Шумахер і Льюїс Хемілтон (по 7 чемпіонств).

Цікаво, що до Ферстаппена виграти чотири титули поспіль вдавалося лише декільком пілотам. Першим це зробив аргентинець Фанхіо в 1954-1957 роках, потім успіх повторили Себастьян Феттель (2010-2013) та Льюїс Гемілтон (2017-2020). Лідером за кількістю титулів поспіль залишається «червоний барон» Міхаель Шумахер – 5 поспіль чемпіонств з 2000 по 2004 роки.

Гран-прі Лас-Вегаса, топ-10:

1. Джордж Расселл (Mercedes) – 50 кіл

2. Льюїс Гемілтон (Mercedes) +7,313 сек.

3. Карлос Сайнс (Ferrari) +11,906 сек.

4. Шарль Леклер (Ferrari) +14,283 сек.

5. Макс Ферстаппен (Red Bull) +16,582 сек.

6. Ландо Норріс (McLaren) +43,385 сек.

7. Оскар Піастрі (McLaren) +51,365 сек.

8. Ніко Хюлькенберг (Haas) +59,808 сек.

9. Юкі Цунода (RB) +1:02,808 сек.

10. Серхіо Перес (Red Bull) +1:03,114

Не фінішували:

Александер Албон (Williams)

П’єр Гаслі (Alpine)

Загальний залік пілотів, очки:

1. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 403

2. Ландо Норріс (McLaren) – 340

3. Шарль Леклер (Ferrari) – 319

4. Оскар Піастрі (McLaren) – 268

5. Карлос Сайнс (Ferrari) – 259

6. Джордж Расселл (Mercedes) – 217

7. Льюїс Гемілтон (Mercedes) – 208

8. Серхіо Перес (Red Bull) – 152

9. Фернандо Алонсо (Aston Martin) – 62

10. Ніко Хюлькенберг (Haas) – 35

В Кубку конструкторів Ferrari йде другим і скоротив відставання від McLaren до 24 очок.

Кубок конструкторів, очки:

1. McLaren – 608

2. Ferrari – 584

3. Red Bull – 555

4. Mercedes – 425

5. Aston Martin – 86

6. Haas – 50

7. Alpine – 49

8. RB – 46

9. Williams – 17

10. Sauber – 0

Нагадаємо, наступний Гран-прі відбудеться за тиждень, 1 грудня, у Катарі.