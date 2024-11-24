Макс Ферстаппен достроково став чемпіоном Формули-1
У неділю, 24 листопада, відбулось Гран-прі Лас-Вегаса, в якому переможцем став представник Mercedes Джордж Расселл. Другим фінішував його напарник Льюїс Гемілтон, а третім до фінішу прийшов пілот Ferrari Карлос Сайнс.
26-річний Рассел стартував із поул-позишн, що дозволило йому впевнено вести перегони. Для британця ця перемога стала третьою в кар'єрі. Макс Ферстаппен (Red Bull) фінішував лише п'ятим, але цього вистачило, щоб завоювати чемпіонство. Нідерландець мав 62 очки переваги над Ландо Норрісом, але пілот McLaren фінішував нижче Макса й остаточно втратив шанси на перемогу.
27-річний Ферстаппен став чемпіоном світу четвертий сезон поспіль, наздогнавши француза Алена Проста та німця Себастьяна Феттеля. Випереджають його лише Хуан-Мануель Фанхіо (5 титулів), а також Міхаель Шумахер і Льюїс Хемілтон (по 7 чемпіонств).
Цікаво, що до Ферстаппена виграти чотири титули поспіль вдавалося лише декільком пілотам. Першим це зробив аргентинець Фанхіо в 1954-1957 роках, потім успіх повторили Себастьян Феттель (2010-2013) та Льюїс Гемілтон (2017-2020). Лідером за кількістю титулів поспіль залишається «червоний барон» Міхаель Шумахер – 5 поспіль чемпіонств з 2000 по 2004 роки.
Гран-прі Лас-Вегаса, топ-10:
- 1. Джордж Расселл (Mercedes) – 50 кіл
- 2. Льюїс Гемілтон (Mercedes) +7,313 сек.
- 3. Карлос Сайнс (Ferrari) +11,906 сек.
- 4. Шарль Леклер (Ferrari) +14,283 сек.
- 5. Макс Ферстаппен (Red Bull) +16,582 сек.
- 6. Ландо Норріс (McLaren) +43,385 сек.
- 7. Оскар Піастрі (McLaren) +51,365 сек.
- 8. Ніко Хюлькенберг (Haas) +59,808 сек.
- 9. Юкі Цунода (RB) +1:02,808 сек.
- 10. Серхіо Перес (Red Bull) +1:03,114
Не фінішували:
- Александер Албон (Williams)
- П’єр Гаслі (Alpine)
Загальний залік пілотів, очки:
- 1. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 403
- 2. Ландо Норріс (McLaren) – 340
- 3. Шарль Леклер (Ferrari) – 319
- 4. Оскар Піастрі (McLaren) – 268
- 5. Карлос Сайнс (Ferrari) – 259
- 6. Джордж Расселл (Mercedes) – 217
- 7. Льюїс Гемілтон (Mercedes) – 208
- 8. Серхіо Перес (Red Bull) – 152
- 9. Фернандо Алонсо (Aston Martin) – 62
- 10. Ніко Хюлькенберг (Haas) – 35
В Кубку конструкторів Ferrari йде другим і скоротив відставання від McLaren до 24 очок.
Кубок конструкторів, очки:
- 1. McLaren – 608
- 2. Ferrari – 584
- 3. Red Bull – 555
- 4. Mercedes – 425
- 5. Aston Martin – 86
- 6. Haas – 50
- 7. Alpine – 49
- 8. RB – 46
- 9. Williams – 17
- 10. Sauber – 0
Нагадаємо, наступний Гран-прі відбудеться за тиждень, 1 грудня, у Катарі.