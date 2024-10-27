Формула-1: Ferrari з подвійним подіумом тріумфував на Гран-прі Мексики
У неділю, 27 жовтня, відбулось Гран-прі Мексики, в якому переміг представник Ferrari Карлос Сайнс. Другим фінішував пілот McLaren Ландо Норріс. Замкнув трійку найсильніших Шарль Леклер з Ferrari. Лідер чемпіонату Макс Ферстаппен (Red Bull) по ходу перегонів отримав подвійний штраф по «+10 секунд» і фінішував на 6-му місці.
Початок шоу видався більш ніж цікавим. Макс Ферстаппен, який стартував другим, обійшов Сайнса, що розпочинав з поул-позишн. Паралельно Юкі Цунода з RB зіткнувся з пілотом Williams Алексом Албоном та вилетів за трасу. Як наслідок, обидва боліди припинили перегони (згодом через проблеми з болідом достроково завершить етап Фернандо Алонсо, для якого це було ювілейне 400-те Гран-прі у кар’єрі).
Після рестарту Ферстаппен заробив 10-ти секундний штраф (за те, що виштовхав за межі траси пілота McLaren Ландо Норріса), а згодом стюарди додали Максу ще десять секунд за отриману перевагу за межами траси. Наприкінці перегонів Норріс скористався помилкою Леклера й обійшов монегаска. Четверту та п’яту сходинки поділили пілоти Mercedes Льюїс Гемілтон та Джордж Рассел. Варто згадати й про мексиканця Серхіо Переса (Red Bull), для якого домашні перегони склались вкрай невдало – 34-річний уродженець Гвадалахари фінішував сімнадцятим.
Гран-прі Мексики, топ-10:
- 1. Карлос Сайнс (Ferrari) – 71 коло
- 2. Ландо Норріс (McLaren) +4,705 сек.
- 3. Шарль Леклер (Ferrari) +34,387 сек.
- 4. Льюїс Гемілтон (Mercedes) +44,780 сек.
- 5. Джордж Расселл (Mercedes) +48,537 сек.
- 6. Макс Ферстаппен (Red Bull) +59,558 сек.
- 7. Кевін Магнуссен (Haas) + 1:03,642 сек.
- 8. Оскар Піастрі (McLaren) +1:04,928 сек.
- 9. Ніко Хюлькенберг (Haas) + 1 коло
- 10. П’єр Гаслі (Alpine) + 1 коло
Не фінішували:
- Фернандо Алонсо (Aston Martin)
- Александер Албон (Williams)
- Юкі Цунода (RB)
У загальному заліку Норріс скоротив відставання від Ферстаппена з 57 до 47 очок. Своєю чергою Сайнс після перемоги наблизився на 11 очок до Піастрі у боротьбі за четверте місце.
Загальний залік пілотів, очки:
- 1. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 362
- 2. Ландо Норріс (McLaren) – 315
- 3. Шарль Леклер (Ferrari) – 291
- 4. Оскар Піастрі (McLaren) – 251
- 5. Карлос Сайнс (Ferrari) – 240
- 6. Льюїс Гемілтон (Mercedes) – 189
- 7. Джордж Расселл (Mercedes) – 177
- 8. Серхіо Перес (Red Bull) – 150
- 9. Фернандо Алонсо (Aston Martin) – 62
- 10. Ніко Хюлькенберг (Haas) – 31
В Кубку конструкторів Ferrari вийшов на друге місце, випередивши Red Bull. До McLaren залишається 29 очок.
Кубок конструкторів, очки:
- 1. McLaren – 566
- 2. Ferrari – 537
- 3. Red Bull – 512
- 4. Mercedes – 366
- 5. Aston Martin – 86
- 6. Haas – 46
- 7. RB – 36
- 8. Williams – 17
- 9. Alpine – 14
- 10. Sauber – 0
Нагадаємо, наступний Гран-прі відбудеться за тиждень, 3 листопада, у Бразилії.