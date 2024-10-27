Карлос Сайнс допоміг Ferrari піднятись на другу сходинку в Кубку конструкторів

У неділю, 27 жовтня, відбулось Гран-прі Мексики, в якому переміг представник Ferrari Карлос Сайнс. Другим фінішував пілот McLaren Ландо Норріс. Замкнув трійку найсильніших Шарль Леклер з Ferrari. Лідер чемпіонату Макс Ферстаппен (Red Bull) по ходу перегонів отримав подвійний штраф по «+10 секунд» і фінішував на 6-му місці.

Початок шоу видався більш ніж цікавим. Макс Ферстаппен, який стартував другим, обійшов Сайнса, що розпочинав з поул-позишн. Паралельно Юкі Цунода з RB зіткнувся з пілотом Williams Алексом Албоном та вилетів за трасу. Як наслідок, обидва боліди припинили перегони (згодом через проблеми з болідом достроково завершить етап Фернандо Алонсо, для якого це було ювілейне 400-те Гран-прі у кар’єрі).

Після рестарту Ферстаппен заробив 10-ти секундний штраф (за те, що виштовхав за межі траси пілота McLaren Ландо Норріса), а згодом стюарди додали Максу ще десять секунд за отриману перевагу за межами траси. Наприкінці перегонів Норріс скористався помилкою Леклера й обійшов монегаска. Четверту та п’яту сходинки поділили пілоти Mercedes Льюїс Гемілтон та Джордж Рассел. Варто згадати й про мексиканця Серхіо Переса (Red Bull), для якого домашні перегони склались вкрай невдало – 34-річний уродженець Гвадалахари фінішував сімнадцятим.

Гран-прі Мексики, топ-10:

1. Карлос Сайнс (Ferrari) – 71 коло

2. Ландо Норріс (McLaren) +4,705 сек.

3. Шарль Леклер (Ferrari) +34,387 сек.

4. Льюїс Гемілтон (Mercedes) +44,780 сек.

5. Джордж Расселл (Mercedes) +48,537 сек.

6. Макс Ферстаппен (Red Bull) +59,558 сек.

7. Кевін Магнуссен (Haas) + 1:03,642 сек.

8. Оскар Піастрі (McLaren) +1:04,928 сек.

9. Ніко Хюлькенберг (Haas) + 1 коло

10. П’єр Гаслі (Alpine) + 1 коло

Не фінішували:

Фернандо Алонсо (Aston Martin)

Александер Албон (Williams)

Юкі Цунода (RB)

У загальному заліку Норріс скоротив відставання від Ферстаппена з 57 до 47 очок. Своєю чергою Сайнс після перемоги наблизився на 11 очок до Піастрі у боротьбі за четверте місце.

Загальний залік пілотів, очки:

1. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 362

2. Ландо Норріс (McLaren) – 315

3. Шарль Леклер (Ferrari) – 291

4. Оскар Піастрі (McLaren) – 251

5. Карлос Сайнс (Ferrari) – 240

6. Льюїс Гемілтон (Mercedes) – 189

7. Джордж Расселл (Mercedes) – 177

8. Серхіо Перес (Red Bull) – 150

9. Фернандо Алонсо (Aston Martin) – 62

10. Ніко Хюлькенберг (Haas) – 31

В Кубку конструкторів Ferrari вийшов на друге місце, випередивши Red Bull. До McLaren залишається 29 очок.

Кубок конструкторів, очки:

1. McLaren – 566

2. Ferrari – 537

3. Red Bull – 512

4. Mercedes – 366

5. Aston Martin – 86

6. Haas – 46

7. RB – 36

8. Williams – 17

9. Alpine – 14

10. Sauber – 0

Нагадаємо, наступний Гран-прі відбудеться за тиждень, 3 листопада, у Бразилії.