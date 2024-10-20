Формула-1: Ferrari оформив сенсаційний дубль на Гран-прі США
Льюїс Гемілтон завершив змагання вже на третьому колі
У неділю, 20 жовтня, відбулось Гран-прі США, в якому переміг представник Ferrari Шарль Леклер. Другим фінішував його партнер Карлос Сайнс, а третім – пілот Red Bull Макс Ферстапен. Італійська команда виборола другий дубль цього року після березневих перегонів в Австралії.
З пол-позишн стартував Ландо Норріс (McLaren), за ним йшов Ферстаппен (Red Bull). Третю та четверту сходинки окупували представники Ferrari – Карлос Сайнс та Шарль Леклер. Вже на третьому колі з траси вилетів Льюїс Гемілтон. Для представника Mercedes виступ у суботній кваліфікації в Остіні виявився найгіршим за останні сім років (лише завдяки штрафам інших пілотів він стартував 17-м).
На старті перегонів Ферстаппен зміг обійти Норріса, однак обидва пілоти так захопились боротьбою, що прогавили ривок Леклера, який очолив пелетон. Наприкінці перегонів Ландо таки зумів обійти нідерландця (на 52-му колі), але зробив це з порушенням (виїхавши за межі траси), тож отримав 5-секундний штраф за нелегальний обгін і поступився місцем на п'єдесталі Ферстаппену.
Гран-прі США, топ-10:
- 1. Шарль Леклер (Ferrari) – 56 кіл
- 2. Карлос Сайнс (Ferrari) +8,562 сек.
- 3. Макс Ферстаппен (Red Bull) +19,412 сек.
- 4. Ландо Норріс (McLaren) +20,354 сек.
- 5. Оскар Піастрі (McLaren) +21,921 сек.
- 6. Джордж Расселл (Mercedes) +56,295 сек.
- 7. Серхіо Перес (Red Bull) +59,072 сек.
- 8. Ніко Хюлькенберг (Haas) + 1:02,957 сек.
- 9. Ліам Лоусон (RB) +1:10,563 сек.
- 10. Франко Колапінто (Williams) +1:11,979 сек.
Не фінішували:
- Льюїс Гемілтон (Mercedes)
У загальному заліку Ферстаппен збільшив перевагу над Норрісом з 52 до 57 очок. Своєю чергою Леклер відіграв у Норріса 12 очок і тепер відстає від пілота McLaren на 22 пункти.
Загальний залік пілотів, очки:
- 1. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 354
- 2. Ландо Норріс (McLaren) – 297
- 3. Шарль Леклер (Ferrari) – 275
- 4. Оскар Піастрі (McLaren) – 247
- 5. Карлос Сайнс (Ferrari) – 215
- 6. Льюїс Гемілтон (Mercedes) – 177
- 7. Джордж Расселл (Mercedes) – 167
- 8. Серхіо Перес (Red Bull) – 150
- 9. Фернандо Алонсо (Aston Martin) – 62
- 10. Ніко Хюлькенберг (Haas) – 29
В Кубку конструкторів McLaren втратив лише один бал щодо Red Bull і лідирує із запасом у 40 очок. Ferrari скоротив відставання від Red Bull до 8 пунктів.
Кубок конструкторів, очки:
- 1. McLaren – 544
- 2. Red Bull – 500
- 3. Ferrari – 496
- 4. Mercedes – 344
- 5. Aston Martin – 86
- 6. RB – 38
- 7. Haas – 36
- 8. Williams – 17
- 9. Alpine – 13
- 10. Sauber – 0
Нагадаємо, наступний Гран-прі відбудеться за тиждень, 27 жовтня, у Мексиці.