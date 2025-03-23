Британці вже на 25 очок випереджають найближчого конкурента в Кубку конструкторів

У неділю, 23 березня, в Шанхаї відбулось Гран-прі Китаю, в якому перемогу здобув пілот McLaren Оскар Піастрі. 23-річний австралієць стартував з поул-позишн і провів безпомилковий заїзд, вигравши вже втретє у кар'єрі Формули-1. Другим фінішував його партнер по команді Ландо Норріс, а третім став пілот Mercedes Джордж Расселл. Чинний чемпіон світу Макс Ферстаппен з Red Bull – четвертий (він зумів випередити Леклера та Гемілтона завдяки тактиці одного піт-стопу).

Цікаво, що в очки потрапили одразу двоє представників Haas – Естебан Окон та Олівер Берман. Найстарший пілот нинішнього сезону Фернандо Алонсо не зміг фінішувати через проблеми з гальмами – для 43-річного ексчемпіона цей схід став вже другим поспіль (раніше він дострокового звершив перегони на Гран-прі Австралії).

Доповнено. Пізніше з гонки дискваліфікували Пʼєра Гаслі та обох пілотів Ferrari. Боліди Гаслі та Леклера виявилися легшими за мінімально дозволену вагу, а контрольна планка на боліді Гемільтона зношена більше, ніж дозволено регламентом.

Гран-прі Китаю, топ-10:

1. Оскар Піастрі (McLaren) – 56 кіл

2. Ландо Норріс (McLaren) +9,748 сек.

3. Джордж Расселл (Mercedes) +11,097 сек.

4. Макс Ферстаппен (Red Bull) +16,656 сек.

5. Естебан Окон (Haas) +49,969 сек.

6. Кімі Антонеллі (Mercedes) +53,748 сек.

7. Александер Албон (Williams) +56,321 сек.

8. Олівер Берман (Haas) +1:01,303 сек.

9. Ленс Стролл (Aston Martin) +1:10,204 сек.

10. Карлос Сайнс (Williams) + 1:16, 387 сек.

Загальний залік пілотів, очки:

1. Ландо Норріс (McLaren) – 44 очок

2. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 36

3. Джордж Расселл (Mercedes) – 35

4. Оскар Піастрі (McLaren) – 34

5. Кімі Антонеллі (Mercedes) – 22

6. Александер Албон (Williams) – 12

7. Естебан Окон (Haas) – 10

8. Ленс Стролл (Aston Martin) – 10

9. Льюїс Гемілтон (Ferrari) – 9

10. Шарль Леклер (Ferrari) – 8

У Кубку конструкторів McLaren вже на 21 очко випереджає Mercedes. Red Bull третій. Ferrari попри дискваліфікацію обох пілотів піднявся на четверте місце.

Кубок конструкторів:

1. McLaren – 78 очок

2. Mercedes – 57

3. Red Bull – 36

4. Williams – 17

5. Ferrari – 17

6. Haas – 14

7. Aston Martin – 10

8. Kick Sauber – 6

9. RB – 3

10. Alpine – 0

Наступний Гран-прі відбудеться 6 квітня в Японії.