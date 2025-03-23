Оскар Піастрі з дублем McLaren переміг на Гран-прі Китаю
У неділю, 23 березня, в Шанхаї відбулось Гран-прі Китаю, в якому перемогу здобув пілот McLaren Оскар Піастрі. 23-річний австралієць стартував з поул-позишн і провів безпомилковий заїзд, вигравши вже втретє у кар'єрі Формули-1. Другим фінішував його партнер по команді Ландо Норріс, а третім став пілот Mercedes Джордж Расселл. Чинний чемпіон світу Макс Ферстаппен з Red Bull – четвертий (він зумів випередити Леклера та Гемілтона завдяки тактиці одного піт-стопу).
Цікаво, що в очки потрапили одразу двоє представників Haas – Естебан Окон та Олівер Берман. Найстарший пілот нинішнього сезону Фернандо Алонсо не зміг фінішувати через проблеми з гальмами – для 43-річного ексчемпіона цей схід став вже другим поспіль (раніше він дострокового звершив перегони на Гран-прі Австралії).
Доповнено. Пізніше з гонки дискваліфікували Пʼєра Гаслі та обох пілотів Ferrari. Боліди Гаслі та Леклера виявилися легшими за мінімально дозволену вагу, а контрольна планка на боліді Гемільтона зношена більше, ніж дозволено регламентом.
Гран-прі Китаю, топ-10:
- 1. Оскар Піастрі (McLaren) – 56 кіл
- 2. Ландо Норріс (McLaren) +9,748 сек.
- 3. Джордж Расселл (Mercedes) +11,097 сек.
- 4. Макс Ферстаппен (Red Bull) +16,656 сек.
- 5. Естебан Окон (Haas) +49,969 сек.
- 6. Кімі Антонеллі (Mercedes) +53,748 сек.
- 7. Александер Албон (Williams) +56,321 сек.
- 8. Олівер Берман (Haas) +1:01,303 сек.
- 9. Ленс Стролл (Aston Martin) +1:10,204 сек.
- 10. Карлос Сайнс (Williams) + 1:16, 387 сек.
Загальний залік пілотів, очки:
- 1. Ландо Норріс (McLaren) – 44 очок
- 2. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 36
- 3. Джордж Расселл (Mercedes) – 35
- 4. Оскар Піастрі (McLaren) – 34
- 5. Кімі Антонеллі (Mercedes) – 22
- 6. Александер Албон (Williams) – 12
- 7. Естебан Окон (Haas) – 10
- 8. Ленс Стролл (Aston Martin) – 10
- 9. Льюїс Гемілтон (Ferrari) – 9
- 10. Шарль Леклер (Ferrari) – 8
У Кубку конструкторів McLaren вже на 21 очко випереджає Mercedes. Red Bull третій. Ferrari попри дискваліфікацію обох пілотів піднявся на четверте місце.
Кубок конструкторів:
- 1. McLaren – 78 очок
- 2. Mercedes – 57
- 3. Red Bull – 36
- 4. Williams – 17
- 5. Ferrari – 17
- 6. Haas – 14
- 7. Aston Martin – 10
- 8. Kick Sauber – 6
- 9. RB – 3
- 10. Alpine – 0
Наступний Гран-прі відбудеться 6 квітня в Японії.