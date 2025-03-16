Формула 1: Норріс став переможцем дощового Гран-прі Австралії, шестеро пілотів не фінішували
У неділю, 16 березня, в Мельбурні відбулось Гран-прі Австралії, в якому тріумфував представник McLaren Ландо Норріс. Другим фінішував чинний чемпіон світу Макс Ферстаппен з Red Bull, а топ-3 замкнув Джордж Расселл з Mercedes. Цікаво, що починаючи з Гран-прі Іспанії 2022 року незмінно на першому місці перебував Макс Ферстаппен. Таким чином уперше за 1029 днів змінився лідер Формули-1 – найдовша серія в історії завершена!
Четвертим фактично став напарник Рассела по Mercedes Кімі Антонеллі. Новачок Формули 1 прорвався з 16-го на четверте місце! Проте італієць отримав 5-секундний штраф за небезпечний виїзд з піт-стопу та в класифікації перемістився на п'яте місце. Таким чином, четвертим став Алекс Албон на Wlliams!
Семиразовий чемпіон світу Льюїс Гемілтон невдало дебютував у Ferrari, посівши лише десяту сходинку. Загалом, Гран-прі запам’ятався великою кількістю помилок і, як наслідок, вильотів. З дистанції зійшли одразу шість пілотів: окрім новачків – Ісака Хаджара (RB) та Джека Дуена (Alpine) – не змогли фінішувати дворазовий чемпіон світу Фернандо Алонсо (Aston Martin), Карлос Сайнс (Williams), Ліам Лоусон (Red Bull) та Габріель Бортолето (Kick Sauber).
Гран-прі Австралії, топ-10:
- 1. Ландо Норріс (McLaren) – 57 кіл
- 2. Макс Ферстаппен (Red Bull) +0,837 сек.
- 3. Джордж Расселл (Mercedes) +8,100 сек.
- 4. Александер Албон (Williams) + 12,773 сек.
- 5. Кімі Антонеллі (Mercedes) +15,135 сек.
- 6. Ленс Стролл (Aston Martin) + 17,413 сек.
- 7. Ніко Хюлькенберг (Kick Sauber) + 18,423 сек.
- 8. Шарль Леклер (Ferrari) +19,826 сек.
- 9. Оскар Піастрі (McLaren) +20,448 сек.
- 10. Льюїс Гемілтон (Ferrari) +22,437 сек.
Загальний залік пілотів, очки:
- 1. Ландо Норріс (McLaren) – 25 очок
- 2. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 18
- 3. Джордж Расселл (Mercedes) – 15
- 4. Александер Албон (Williams) – 12
- 5. Кімі Антонеллі (Mercedes) – 10
- 6. Ленс Стролл (Aston Martin) – 8
- 7. Ніко Хюлькенберг (Kick Sauber) – 6
- 8. Шарль Леклер (Ferrari) – 4
- 9. Оскар Піастрі (McLaren) – 2
- 10. Льюїс Гемілтон (Ferrari) – 1
У Кубку конструкторів McLaren на два очки випереджає Mercede, до якого наближається Red Bull. Ferrari наразі лише сьомі.
Кубок конструкторів:
- 1. McLaren – 27 очок
- 2. Mercedes – 25
- 2. Red Bull – 18
- 4. Williams – 12
- 5. Aston Martin – 8
- 6. Kick Sauber – 6
- 7. Ferrari – 5
- 8. Alpine – 0
- 9. RB – 0
- 10. Haas – 0
Нагадаємо, наступний Гран-прі відбудеться 23 вересня в Шанхаї (Китай).