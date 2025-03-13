Усик може втратити один зі своїх чемпіонських поясів через ультиматум від WBO
Всесвітня боксерська організація вимагає від українського боксера Олександра Усика провести захист титулу, повідомляє офіційний сайт WBO. Його суперником має стати 33-річний новозеландець Джозеф Паркер. Командам боксерів дали 30 днів, щоб домовитись про поєдинок. В іншому випадку доля бою вирішиться на промоутерських торгах.
Нагадаємо, що Усик володіє титулом чемпіона світу за версією WBO з вересня 2021 року, коли у титульному поєдинку за пояси трьох організацій переміг Ентоні Джошуа одностайним рішенням суддів. Після того українець чотири рази проводив захист титулу: виграв реванш з Джошуа, нокаутом здолав Даніеля Дюбуа, а також двічі переміг Тайсона Ф'юрі.
Своєю чергою Паркер мав битися в лютому в Ер-Ріяді з Даніелем Дюбуа за титул чемпіона світу за версією IBF, але дуель скасували через хворобу британця. У результаті новозеландець вийшов на ринг проти конголезця Мартіна Баколе, нокаутувавши його у другому раунді.
Цікаво, що раніше Усик заявляв, що хоче битися з Дюбуа, а напередодні промоутер українця Олександр Красюк розповів, що боксери розпочали перемовини щодо проведення бою-реваншу (на лондонському «Уемблі»). До слова, у першому поєдинку в серпні 2023 року Усик переміг Дюбуа технічним нокаутом у 9-му раунді.