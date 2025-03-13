Матч-реванш з Даніелем Дюбуа може бути перенесено на невизначений термін

Всесвітня боксерська організація вимагає від українського боксера Олександра Усика провести захист титулу, повідомляє офіційний сайт WBO. Його суперником має стати 33-річний новозеландець Джозеф Паркер. Командам боксерів дали 30 днів, щоб домовитись про поєдинок. В іншому випадку доля бою вирішиться на промоутерських торгах.

Нагадаємо, що Усик володіє титулом чемпіона світу за версією WBO з вересня 2021 року, коли у титульному поєдинку за пояси трьох організацій переміг Ентоні Джошуа одностайним рішенням суддів. Після того українець чотири рази проводив захист титулу: виграв реванш з Джошуа, нокаутом здолав Даніеля Дюбуа, а також двічі переміг Тайсона Ф'юрі.

Своєю чергою Паркер мав битися в лютому в Ер-Ріяді з Даніелем Дюбуа за титул чемпіона світу за версією IBF, але дуель скасували через хворобу британця. У результаті новозеландець вийшов на ринг проти конголезця Мартіна Баколе, нокаутувавши його у другому раунді.

Цікаво, що раніше Усик заявляв, що хоче битися з Дюбуа, а напередодні промоутер українця Олександр Красюк розповів, що боксери розпочали перемовини щодо проведення бою-реваншу (на лондонському «Уемблі»). До слова, у першому поєдинку в серпні 2023 року Усик переміг Дюбуа технічним нокаутом у 9-му раунді.