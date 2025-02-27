Український чемпіон продовжує збирати нагороди

Український важковаговик Олександр Усик очолив рейтинг найкращих боксерів світу поза ваговими категоріями за версією журналу The Ring.

Нагадаємо, у травні 2024 році Усик став абсолютним чемпіоном світу у суперважкій вазі після перемоги над Тайсоном Ф'юрі. А у грудні в матчі-реванші наш земляк вдруге здолав британця за одностайним рішенням суддів (на кону стояли лише три пояси чемпіона світу з чотирьох – від титулу IBF українець був змушений відмовитися раніше).

Топ-10 найкращих боксерів світу від Ring Magazine:

Олександр Усик (Україна, 23-0, 14 КО) – суперважка вага

Наоя Іноуе (Японія, 29-0, 26 КО) – друга легша вага

Теренс Кроуфорд (США, 41-0, 31 КО) – перша середня вага

Дмітрій Бівол (Росія, 24-1, 12 КО) – напівважка вага

Артур Бєтєрбієв (Росія, 21-1, 20 КО) – напівважка вага

Джессі Родрігес (США, 21-0, 14 КО) – друга найлегша вага

Сауль Альварес (Мексика, 62-2-2, 39 КО) – друга середня вага

Джервонта Девіс (США, 30-0, 28 КО) – легка вага

Юнто Накатані (Японія, 30-0, 23 КО) – легка вага

Девін Хейні (США, 31-0, 15 КО) – перша напівсередня вага

38-річний Олександр Усик розпочав професіональну кар’єру у 2008 році. На двох чемпіонатах світу боксер здобув перші великі перемоги – бронзу у 2009 та золото у 2011. У 2012-му Усик на літніх Іграх в Лондоні став олімпійським чемпіоном. У 2013-му він провів свій перший бій на професійному рингу в першій важкій вазі. У вересні 2015-го Усик посів першу сходинку рейтингу WBO серед боксерів першої важкої ваги.

У 2018 році боксер вирішив перейти у найвищу вагову категорію. Загалом за свою кар’єру Усик досі жодного бою не програв. До слова, під час вечора боксу в саудівському Ер-Ріяді Усик заявив, що планує розпочати підготовку до бою за звання абсолютного чемпіона проти Даніеля Дюбуа.