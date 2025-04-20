Британці вже на 78 очок випереджають найближчого конкурента в Кубку конструкторів

У неділю, 20 квітня, на автодромі в місті Джидда відбулася гонка п’ятого етапу сезону Формули-1 – Гран-прі Саудівської Аравії. Перемогу здобув представник McLaren Оскар Піастрі й вперше в кар’єрі став лідером загального заліку. Другим фінішував Макс Ферстаппен на Red Bull, а третім до фінішу прийшов пілот Ferrari Шарль Леклер. Цікаво, що чинний чемпіон світу через порушення (зрізав трасу) отримав покарання від стюартів у 5 секунд, які стали ключовими у тактичній гонці з одним піт-стопом.

Вже на першому колі відбулась аварія: П’єр Гаслі зачепив Юкі Цуноду й обидва пілоти змушені були достроково припинити змагання. Також варто згадати й про Ландо Норріса – британець, який стартував лише 10-м, провів впевнений заїзд і фінішував четвертим, обігнавши Льюїса Хемілтона й обох пілотів Mercedes.

Гран-прі Саудівської Аравії, топ-10:

1. Оскар Піастрі (McLaren) – 49 кіл

2. Макс Ферстаппен (Red Bull) +2,672 сек.

3. Шарль Леклер (Ferrari) +7,684 сек.

4. Ландо Норріс (McLaren) +9,034 сек.

5. Джордж Расселл (Mercedes) +26,027 сек.

6. Кімі Антонеллі (Mercedes) +34,486 сек.

7. Льюїс Гемілтон (Ferrari) + 37,890 сек.

8. Карлос Сайнс (Williams) +1:04,462 сек.

9. Александер Албон (Williams) +1:05,122 сек.

10. Ісак Аджар (RB) +1:07,091 сек.

Загальний залік пілотів, очки:

1. Оскар Піастрі (McLaren) – 99 очок

2. Ландо Норріс (McLaren) – 89

3. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 87

4. Джордж Расселл (Mercedes) – 73

5. Шарль Леклер (Ferrari) – 47

6. Кімі Антонеллі (Mercedes) – 38

7. Льюїс Гемілтон (Ferrari) – 31

8. Александер Албон (Williams) – 20

9. Естебан Окон (Haas) – 14

10. Ленс Стролл (Aston Martin) – 10

У Кубку конструкторів McLaren вже на 78 очок випереджає Mercedes, а Red Bull – на 100. Ferrari продовжує залишатися четвертим.

Кубок конструкторів:

1. McLaren – 189 очок

2. Mercedes – 111

3. Red Bull – 89

4. Ferrari – 78

5. Williams – 25

6. Haas – 20

7. Aston Martin – 10

8. RB – 8

9. Alpine – 6

10. Kick Sauber – 6

Наступний Гран-прі відбудеться 4 травня в Маямі (США).