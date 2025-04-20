Піастрі тріумфував на Гран-прі Саудівської Аравії та вперше очолив загальний залік Формули-1
У неділю, 20 квітня, на автодромі в місті Джидда відбулася гонка п’ятого етапу сезону Формули-1 – Гран-прі Саудівської Аравії. Перемогу здобув представник McLaren Оскар Піастрі й вперше в кар’єрі став лідером загального заліку. Другим фінішував Макс Ферстаппен на Red Bull, а третім до фінішу прийшов пілот Ferrari Шарль Леклер. Цікаво, що чинний чемпіон світу через порушення (зрізав трасу) отримав покарання від стюартів у 5 секунд, які стали ключовими у тактичній гонці з одним піт-стопом.
Вже на першому колі відбулась аварія: П’єр Гаслі зачепив Юкі Цуноду й обидва пілоти змушені були достроково припинити змагання. Також варто згадати й про Ландо Норріса – британець, який стартував лише 10-м, провів впевнений заїзд і фінішував четвертим, обігнавши Льюїса Хемілтона й обох пілотів Mercedes.
Гран-прі Саудівської Аравії, топ-10:
- 1. Оскар Піастрі (McLaren) – 49 кіл
- 2. Макс Ферстаппен (Red Bull) +2,672 сек.
- 3. Шарль Леклер (Ferrari) +7,684 сек.
- 4. Ландо Норріс (McLaren) +9,034 сек.
- 5. Джордж Расселл (Mercedes) +26,027 сек.
- 6. Кімі Антонеллі (Mercedes) +34,486 сек.
- 7. Льюїс Гемілтон (Ferrari) + 37,890 сек.
- 8. Карлос Сайнс (Williams) +1:04,462 сек.
- 9. Александер Албон (Williams) +1:05,122 сек.
- 10. Ісак Аджар (RB) +1:07,091 сек.
Загальний залік пілотів, очки:
- 1. Оскар Піастрі (McLaren) – 99 очок
- 2. Ландо Норріс (McLaren) – 89
- 3. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 87
- 4. Джордж Расселл (Mercedes) – 73
- 5. Шарль Леклер (Ferrari) – 47
- 6. Кімі Антонеллі (Mercedes) – 38
- 7. Льюїс Гемілтон (Ferrari) – 31
- 8. Александер Албон (Williams) – 20
- 9. Естебан Окон (Haas) – 14
- 10. Ленс Стролл (Aston Martin) – 10
У Кубку конструкторів McLaren вже на 78 очок випереджає Mercedes, а Red Bull – на 100. Ferrari продовжує залишатися четвертим.
Кубок конструкторів:
- 1. McLaren – 189 очок
- 2. Mercedes – 111
- 3. Red Bull – 89
- 4. Ferrari – 78
- 5. Williams – 25
- 6. Haas – 20
- 7. Aston Martin – 10
- 8. RB – 8
- 9. Alpine – 6
- 10. Kick Sauber – 6
Наступний Гран-прі відбудеться 4 травня в Маямі (США).