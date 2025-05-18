Ферстаппен переміг на Гран-прі Емілії-Романьї, перервавши домінацію McLaren
У неділю, 18 травня, відбулася гонка сьомого етапу сезону Формули-1 – Гран-прі Емілії-Романьї. Перемогу здобув пілот Red Bull Макс Ферстаппен, який стартував з другого місця. Другим фінішував представник McLaren Ландо Норріс, який на останніх колах випередив свого напарника Оскара Піастрі.
Попри катастрофічні результати Ferrari у кваліфікації, Льюїсу Гемілтону та Шарлю Леклеру вдалося провести хороший етап і завершити перегони у топ-6. Черговий якісний заїзд провели Алекс Албон та Карлос Сайнс – пілотам Williams вдалось фінішувати в очках.
Також здивував Юкі Цунода, який після вчорашньої аварії зумів втрапити у десятку. Наприкінці гонки через технічні проблеми зійшов з траси місцевий улюбленець Андре Кімі Антонеллі. Також варто згадати і Ісака Аджара, який фінішував у топ-10.
Гран-прі Емілії-Романьї, топ-10:
- 1. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 63 кола
- 2. Ландо Норріс (McLaren) +6,109 сек.
- 3. Оскар Піастрі (McLaren) +12,956 сек.
- 4. Льюїс Гемілтон (Ferrari) + 14,356 сек.
- 5. Александер Албон (Williams) +17,945 сек.
- 6. Шарль Леклер (Ferrari) +20,774 сек.
- 7. Джордж Расселл (Mercedes) + 22,034 сек.
- 8. Карлос Сайнс (Williams) +22,898 сек.
- 9. Ісак Аджар (RB) +23,586 сек.
- 10. Юкі Цунода (Red Bull) +26,446 сек.
Загальний залік пілотів, очки:
- 1. Оскар Піастрі (McLaren) – 146 очок
- 2. Ландо Норріс (McLaren) – 133
- 3. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 124
- 4. Джордж Расселл (Mercedes) – 99
- 5. Шарль Леклер (Ferrari) – 61
- 6. Льюїс Гемілтон (Ferrari) – 53
- 7. Кімі Антонеллі (Mercedes) – 48
- 8. Александер Албон (Williams) – 40
- 9. Естебан Окон (Haas) – 14
- 10. Ленс Стролл (Aston Martin) – 14
У Кубку конструкторів McLaren вже на 132 очки випереджає Mercedes, а Red Bull – на 148 пунктів. Ferrari продовжує залишатися четвертим.
Кубок конструкторів:
- 1. McLaren – 279 очок
- 2. Mercedes – 147
- 3. Red Bull – 131
- 4. Ferrari – 114
- 5. Williams – 51
- 6. Haas – 20
- 7. Aston Martin – 14
- 8. RB – 10
- 9. Alpine – 7
- 10. Kick Sauber – 6
Наступний Гран-прі відбудеться 25 травня у Монако.