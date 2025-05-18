Red Bull нарешті вдалось перервати гегемонію британської стайні

У неділю, 18 травня, відбулася гонка сьомого етапу сезону Формули-1 – Гран-прі Емілії-Романьї. Перемогу здобув пілот Red Bull Макс Ферстаппен, який стартував з другого місця. Другим фінішував представник McLaren Ландо Норріс, який на останніх колах випередив свого напарника Оскара Піастрі.

Попри катастрофічні результати Ferrari у кваліфікації, Льюїсу Гемілтону та Шарлю Леклеру вдалося провести хороший етап і завершити перегони у топ-6. Черговий якісний заїзд провели Алекс Албон та Карлос Сайнс – пілотам Williams вдалось фінішувати в очках.

Також здивував Юкі Цунода, який після вчорашньої аварії зумів втрапити у десятку. Наприкінці гонки через технічні проблеми зійшов з траси місцевий улюбленець Андре Кімі Антонеллі. Також варто згадати і Ісака Аджара, який фінішував у топ-10.

Гран-прі Емілії-Романьї, топ-10:

1. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 63 кола

2. Ландо Норріс (McLaren) +6,109 сек.

3. Оскар Піастрі (McLaren) +12,956 сек.

4. Льюїс Гемілтон (Ferrari) + 14,356 сек.

5. Александер Албон (Williams) +17,945 сек.

6. Шарль Леклер (Ferrari) +20,774 сек.

7. Джордж Расселл (Mercedes) + 22,034 сек.

8. Карлос Сайнс (Williams) +22,898 сек.

9. Ісак Аджар (RB) +23,586 сек.

10. Юкі Цунода (Red Bull) +26,446 сек.

Загальний залік пілотів, очки:

1. Оскар Піастрі (McLaren) – 146 очок

2. Ландо Норріс (McLaren) – 133

3. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 124

4. Джордж Расселл (Mercedes) – 99

5. Шарль Леклер (Ferrari) – 61

6. Льюїс Гемілтон (Ferrari) – 53

7. Кімі Антонеллі (Mercedes) – 48

8. Александер Албон (Williams) – 40

9. Естебан Окон (Haas) – 14

10. Ленс Стролл (Aston Martin) – 14

У Кубку конструкторів McLaren вже на 132 очки випереджає Mercedes, а Red Bull – на 148 пунктів. Ferrari продовжує залишатися четвертим.

Кубок конструкторів:

1. McLaren – 279 очок

2. Mercedes – 147

3. Red Bull – 131

4. Ferrari – 114

5. Williams – 51

6. Haas – 20

7. Aston Martin – 14

8. RB – 10

9. Alpine – 7

10. Kick Sauber – 6

Наступний Гран-прі відбудеться 25 травня у Монако.