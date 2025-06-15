Mercedes зумів обійти Ferrari у Кубку конструкторів

У неділю, 15 червня, на автодромі імені Жиля Вільнева у Монреалі відбулась десята гонка сезону Формули-1 – Гран-прі Канади. Перемогу здобув пілот Mercedes Джордж Расселл (напередодні він виграв кваліфікацію і стартував з поулу). Для 27-річного британця цей успіх став першим у поточному сезоні.

Другим фінішував Макс Ферстаппен з Red Bull, а третім став 18-річний напарник Расселла Кімі Антонеллі, для якого цей подіум став першим у кар'єрі. Пілоти Ferrari приїхали на 5 та 6 місцях, а сьомим став Фернандо Алонсо з Aston Martin.

Одразу троє пілотів не змогли фінішувати. На 48 колі Алекс Албон через проблеми з болідом був змушений зійти з дистанції, згодом його долю повторив і Ліам Лоусон, який зупинився у боксах. А за три кола до фінішу Ландо Норріс спробував пройти напарника на старт-фінішній прямій, однак врізався в стіну і безславно завершив гонку.

Гран-прі Канади, топ-10:

1. Джордж Расселл (Mercedes) – 70 кіл

2. Макс Ферстаппен (Red Bull) +0,228 сек.

3. Кімі Антонеллі (Mercedes) +1,014 сек

4. Оскар Піастрі (McLaren) +2,109 сек.

5. Шарль Леклер (Ferrari) +3,442 сек.

6. Льюїс Гемілтон (Ferrari) + 10,713 сек.

7. Фернандо Алонсо (Aston Martin) +10,972 сек.

8. Ніко Хюлькенберг (Kick Sauber) +15,364 сек.

9. Естебан Окон (Haas) +1 коло

10. Карлос Сайнс (Williams) + 1 коло



Не фінішували: Ландо Норріс (McLaren), Ліам Лоусон (RB), Александер Албон (Williams)

Загальний залік пілотів, очки:

1. Оскар Піастрі (McLaren) – 198 очок

2. Ландо Норріс (McLaren) – 176

3. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 155

4. Джордж Расселл (Mercedes) – 136

5. Шарль Леклер (Ferrari) – 104

6. Льюїс Гемілтон (Ferrari) – 79

7. Кімі Антонеллі (Mercedes) – 63

8. Александер Албон (Williams) – 42

9. Естебан Окон (Haas) – 22

10. Ісак Аджар (RB) – 21

У Кубку конструкторів Mercedes обійшов Ferrari і піднявся на другу сходинку. Однак відставання німці від лідера – McLaren – становить божевільні 175 очок.

Кубок конструкторів:

1. McLaren – 374 очок

2. Mercedes – 199

3. Ferrari – 183

4. Red Bull – 162

5. Williams – 55

6. Haas – 28

7. RB – 28

8. Aston Martin – 22

9. Kick Sauber – 20

10. Alpine – 11

Наступний Гран-прі відбудеться 29 червня в Австрії.