Рассел з дублем Mercedes тріумфував на Гран-прі Канади, здобувши першу перемогу в сезоні
Ландо Норріс не зумів фінішувати через аварію на останніх колах
У неділю, 15 червня, на автодромі імені Жиля Вільнева у Монреалі відбулась десята гонка сезону Формули-1 – Гран-прі Канади. Перемогу здобув пілот Mercedes Джордж Расселл (напередодні він виграв кваліфікацію і стартував з поулу). Для 27-річного британця цей успіх став першим у поточному сезоні.
Другим фінішував Макс Ферстаппен з Red Bull, а третім став 18-річний напарник Расселла Кімі Антонеллі, для якого цей подіум став першим у кар'єрі. Пілоти Ferrari приїхали на 5 та 6 місцях, а сьомим став Фернандо Алонсо з Aston Martin.
Одразу троє пілотів не змогли фінішувати. На 48 колі Алекс Албон через проблеми з болідом був змушений зійти з дистанції, згодом його долю повторив і Ліам Лоусон, який зупинився у боксах. А за три кола до фінішу Ландо Норріс спробував пройти напарника на старт-фінішній прямій, однак врізався в стіну і безславно завершив гонку.
Гран-прі Канади, топ-10:
- 1. Джордж Расселл (Mercedes) – 70 кіл
- 2. Макс Ферстаппен (Red Bull) +0,228 сек.
- 3. Кімі Антонеллі (Mercedes) +1,014 сек
- 4. Оскар Піастрі (McLaren) +2,109 сек.
- 5. Шарль Леклер (Ferrari) +3,442 сек.
- 6. Льюїс Гемілтон (Ferrari) + 10,713 сек.
- 7. Фернандо Алонсо (Aston Martin) +10,972 сек.
- 8. Ніко Хюлькенберг (Kick Sauber) +15,364 сек.
- 9. Естебан Окон (Haas) +1 коло
- 10. Карлос Сайнс (Williams) + 1 коло
Не фінішували: Ландо Норріс (McLaren), Ліам Лоусон (RB), Александер Албон (Williams)
Загальний залік пілотів, очки:
- 1. Оскар Піастрі (McLaren) – 198 очок
- 2. Ландо Норріс (McLaren) – 176
- 3. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 155
- 4. Джордж Расселл (Mercedes) – 136
- 5. Шарль Леклер (Ferrari) – 104
- 6. Льюїс Гемілтон (Ferrari) – 79
- 7. Кімі Антонеллі (Mercedes) – 63
- 8. Александер Албон (Williams) – 42
- 9. Естебан Окон (Haas) – 22
- 10. Ісак Аджар (RB) – 21
У Кубку конструкторів Mercedes обійшов Ferrari і піднявся на другу сходинку. Однак відставання німці від лідера – McLaren – становить божевільні 175 очок.
Кубок конструкторів:
- 1. McLaren – 374 очок
- 2. Mercedes – 199
- 3. Ferrari – 183
- 4. Red Bull – 162
- 5. Williams – 55
- 6. Haas – 28
- 7. RB – 28
- 8. Aston Martin – 22
- 9. Kick Sauber – 20
- 10. Alpine – 11
Наступний Гран-прі відбудеться 29 червня в Австрії.