McLaren оформив дубль на Гран-прі Іспанії вперше за останні 27 років
Чинний чемпіон світу Макс Ферстаппен на фініші заробив штраф і опустився з четвертої на десяту сходинку
У неділю, 1 червня, на автодромі Барселона-Каталунья відбулась гонка в межах Гран-прі Іспанії – дев'ятого етапу Формули-1. Після кваліфікації з полпозишн стартував Оскар Піастрі з McLaren. Другим їхав його напарник Ландо Норріс, а третім – Макс Ферстаппен із Red Bull.
Перемогу у Гран-прі здобув австралієць Піастрі. Другим фінішував Норріс, а замкнув топ-3 Шарль Леклер з Ferrari. Цікаво, що востаннє McLaren оформлював дубль на Гран-прі Іспанії ще у 1998 році.
Чинний чемпіон світу Макс Ферстаппен спробував здивувати тактикою чотирьох піт-стопів, однак наприкінці гонки все полетіло шкереберть – нідерландець на емоціях в’їхав у болід Джорджа Рассела, отримав штраф і відкотився на десяту сходинку, набравши лише одне очко. Варто згадати про чудову гонку від Ніко Хюлькенберга з Kick Sauber, який обігнав Льюїса Гемілтона та фінішував у топ-5, а також про Фернандо Алонсо, який нарешті перервав серію невдач і здобув перші очки в сезоні.
Гран-прі Іспанії, топ-10:
- 1. Оскар Піастрі (McLaren) 66 кіл
- 2. Ландо Норріс (McLaren) +2,471 сек.
- 3. Шарль Леклер (Ferrari) +10,455 сек.
- 4. Джордж Расселл (Mercedes) + 11,359 сек.
- 5. Ніко Хюлькенберг (Kick Sauber) +13,648 сек.
- 6. Льюїс Гемілтон (Ferrari) + 15,508 сек.
- 7. Ісак Аджар (RB) +16,022 сек.
- 8. П’єр Гаслі (Alpine) +17,882 сек.
- 9. Фернандо Алонсо (Aston Martin) +21,564 сек.
- 10. Макс Ферстаппен (Red Bull) +21,826 сек.
Не фінішували: Алекс Албон (Williams), Кімі Андреа Антонеллі (Mercedes).
Загальний залік пілотів, очки:
- 1. Оскар Піастрі (McLaren) – 186 очок
- 2. Ландо Норріс (McLaren) – 176
- 3. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 137
- 4. Джордж Расселл (Mercedes) – 111
- 5. Шарль Леклер (Ferrari) – 94
- 6. Льюїс Гемілтон (Ferrari) – 71
- 7. Кімі Антонеллі (Mercedes) – 48
- 8. Александер Албон (Williams) – 42
- 9. Ісак Аджар (RB) – 21
- 10. Естебан Окон (Haas) – 20
У Кубку конструкторів Ferrari зумів обійти Mercedes та Red Bull і піднявся на другу сходинку. Однак відставання «Скудерії» від McLaren становить божевільні 197 очок.
Кубок конструкторів:
- 1. McLaren – 362 очок
- 2. Ferrari – 165
- 3. Mercedes – 159
- 4. Red Bull – 144
- 5. Williams – 54
- 6. RB – 28
- 7. Haas – 26
- 8. Kick Sauber – 16
- 9. Aston Martin – 16
- 10. Alpine – 11
Наступний Гран-прі відбудеться 15 червня в Канаді.