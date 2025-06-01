24-річний автралієць виграв вже п'яту гонку в сезоні

У неділю, 1 червня, на автодромі Барселона-Каталунья відбулась гонка в межах Гран-прі Іспанії – дев'ятого етапу Формули-1. Після кваліфікації з полпозишн стартував Оскар Піастрі з McLaren. Другим їхав його напарник Ландо Норріс, а третім – Макс Ферстаппен із Red Bull.

Перемогу у Гран-прі здобув австралієць Піастрі. Другим фінішував Норріс, а замкнув топ-3 Шарль Леклер з Ferrari. Цікаво, що востаннє McLaren оформлював дубль на Гран-прі Іспанії ще у 1998 році.

Чинний чемпіон світу Макс Ферстаппен спробував здивувати тактикою чотирьох піт-стопів, однак наприкінці гонки все полетіло шкереберть – нідерландець на емоціях в’їхав у болід Джорджа Рассела, отримав штраф і відкотився на десяту сходинку, набравши лише одне очко. Варто згадати про чудову гонку від Ніко Хюлькенберга з Kick Sauber, який обігнав Льюїса Гемілтона та фінішував у топ-5, а також про Фернандо Алонсо, який нарешті перервав серію невдач і здобув перші очки в сезоні.

Гран-прі Іспанії, топ-10:

1. Оскар Піастрі (McLaren) 66 кіл

2. Ландо Норріс (McLaren) +2,471 сек.

3. Шарль Леклер (Ferrari) +10,455 сек.

4. Джордж Расселл (Mercedes) + 11,359 сек.

5. Ніко Хюлькенберг (Kick Sauber) +13,648 сек.

6. Льюїс Гемілтон (Ferrari) + 15,508 сек.

7. Ісак Аджар (RB) +16,022 сек.

8. П’єр Гаслі (Alpine) +17,882 сек.

9. Фернандо Алонсо (Aston Martin) +21,564 сек.

10. Макс Ферстаппен (Red Bull) +21,826 сек.



Не фінішували: Алекс Албон (Williams), Кімі Андреа Антонеллі (Mercedes).

Загальний залік пілотів, очки:

1. Оскар Піастрі (McLaren) – 186 очок

2. Ландо Норріс (McLaren) – 176

3. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 137

4. Джордж Расселл (Mercedes) – 111

5. Шарль Леклер (Ferrari) – 94

6. Льюїс Гемілтон (Ferrari) – 71

7. Кімі Антонеллі (Mercedes) – 48

8. Александер Албон (Williams) – 42

9. Ісак Аджар (RB) – 21

10. Естебан Окон (Haas) – 20

У Кубку конструкторів Ferrari зумів обійти Mercedes та Red Bull і піднявся на другу сходинку. Однак відставання «Скудерії» від McLaren становить божевільні 197 очок.

Кубок конструкторів:

1. McLaren – 362 очок

2. Ferrari – 165

3. Mercedes – 159

4. Red Bull – 144

5. Williams – 54

6. RB – 28

7. Haas – 26

8. Kick Sauber – 16

9. Aston Martin – 16

10. Alpine – 11

Наступний Гран-прі відбудеться 15 червня в Канаді.