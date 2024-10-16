Новим головним тренером збірної Англії став Томас Тухель, повідомляє офіційний сайт Англійської футбольної асоціації (ФА). 51-річний фахівець підписав контракт на півтора року і розпочне свою роботу з 1 січня 2025 року. Головне завдання, яке стоїть перед німцем – здобути путівку на чемпіонат світу 2026 року.

Збірна Англії залишалась без наставника з липня 2024 року, коли команду покинув Гарет Саутгейт. Тимчасово виконувачем обов’язків головного тренера був Лі Карслі – керманич молодіжки, однак він не захотів залишатися на чолі національної команди на тривалий термін (під його керівництвом Англія здобула три перемоги й одного разу програла).

Цікаво, що Тухель став третім іноземним тренером в історії збірної Англії, і першим за 13 років. Перед цим «Трьох левів» очолювали швед Свен-Йоран Ерікссон та італієць Фабіо Капелло.

Варто зазначити, що для німця це буде перший досвід співпраці з національною командою. Раніше він працював лише на клубному рівні. Самостійну тренерську кар’єру Томас розпочав у 2009 році в німецькому «Майнці» (до 2014-го). Далі були дортмундська «Борусія» (2015-2017), французький ПСЖ (2018-2020), лондонський «Челсі» (2021-2022) та мюнхенська «Баварія» (2023-2024).

Тухель виграв 11 трофеїв, серед яких: два чемпіонства Франції (2019,2020), чемпіонство Німеччини (2023), Ліга чемпіонів (2021), клубний чемпіонат світу (2021) та Суперкубок УЄФА (2021). Також він ставав володарем Кубка Німеччини (2017) та Франції (2020) з «Борусією» Д та ПСЖ відповідно.