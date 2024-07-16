У вівторок, 16 липня, головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт оголосив про свою відставку. 53-річний фахівець обіцяв швидко ухвалити рішення щодо свого майбутнього і дотримав слова – через два дні після програного Іспанії фіналу Євро-2024 (1:2) він завершив свою карʼєру в національній команді.

«Для мене було честю грати та тренувати збірну Англії. Це багато чого означало для мене, і я віддав всього себе цій роботі. Але настав час змін, нової сторінки. Фінал у Берліні проти Іспанії був моєю останньою грою у статусі тренера збірної Англії», – цитує Саутгейта пресслужба збірної Англії.

Нагадаємо, Гарет Саутгейт очолив збірну Англії у 2016 році (після трьох років роботи в молодіжці) і перебував біля керма національної команди впродовж восьми років. Саутгейт став одним із найуспішніших тренерів Англії за всю її історію. Під його керівництвом збірна досягла історичного результату – дійшла до фіналу Євро-2020, а у 2024 році повторила його. Також вона доходила до півфіналу і чвертьфіналу чемпіонату світу.

Загалом збірна Англії зіграла під керівництвом Саутгейта 102 матчі (61 перемога, 24 нічиїх). Він став третім найкращим тренером в історії англійської команди за відсотком перемог (59,8%).

Найбільші досягнення збірної Англії під керівництвом Гарета Саутгейта:

ЧС-2018 – півфінал;

Євро-2020 – фінал;

ЧС-2022 – чвертьфінал;

Євро-2024 – фінал.

За інформацією Sky Sports, Футбольна асоціація Англії розглядає одразу чотирьох кандидатів, які можуть замінити Саутгейта на посаді головного тренера збірної. Йдеться про Лі Карслі (наставника молодіжної збірної Англії), Едді Гау (тренера ФК «Ньюкасл»), Грема Поттера (екс-тренера ФК «Челсі» та ФК «Брайтон») та Маурісіо Почеттіно (екс-тренера ФК «Челсі» та ФК ПСЖ). Раніше також ходили чутки про Юргена Клоппа, який наприкінці минулого сезону покинув ФК «Ліверпуль».

Зазначимо, що свої наступні матчі Англія проведе у Лізі націй у вересні-листопаді 2024 року. Суперниками англійців у групі дивізіону В будуть Фінляндія, Ірландія та Греція.