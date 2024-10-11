Молодіжна збірна України вперше втратила очки у кваліфікації

У п'ятницю, 11 жовтня, молодіжна збірна України у боротьбі за вихід на чемпіонат Європи в Борнмуті на арені «Віталіті Стедіум» зустрічалась з однолітками з Англії. Підопічні Унаї Мельгоси підійшли до протистояння у статусі лідерів своєї групи, однак у цьому матчі вважались аутсайдерами.

Україна після 8 турів набрала максимальні 24 очки, але математично ще не гарантувала собі вихід на Євро. Перемога або нічия дозволяли «синьо-жовтим» отримати путівку на Євро-2025 і посісти перше місце квартету F. Поразка ж змушувала чекати підсумків матчів в інших групах або ж брати бодай очко проти сербів в останньому турі.

Відбір Євро-2025 U-21, 9-й тур

Англія U-21 – Україна U-21 – 2:1

Голи: Макеті, 88, 90+2 – Михавко, 71

Господарі володіли максимальною перевагою у першому таймі, не дозволивши українцям завдати бодай одного удару по своїх воротах. Попри це наші земляки не дозволяли супернику порядкувати у своїх володіннях. Єдиний реальний момент забити мав Макейті, скориставшись помилкою Очеретька, але переграти Бущана не зумів.

По перерві українці додали в атаці й навіть вийшли вперед в середині тайму – Михавко головою замкнув подачу з кутового від Очеретька. «Синьо-жовті» тримались до 88-ї хвилини, але пропустили від Макеті. А вже у доданий час півзахисник Манчестер Сіті оформив дубль і перервав переможну серію нашої команди.

Україна програла, але точно буде на Євро-2025 – Словенія розписала нічию з Австрією, що дозволило достроково вийти на європейську першість, а поєдинок з Сербію 15 жовтня перевести у статус напівтовариського.