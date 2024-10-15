У вівторок, 15 жовтня, молодіжна збірна України виїзним матчем з Сербією завершувала відбір на чемпіонат Європи 2025 року. Попри статус фаворита «синьо-жовті» несподівано програли в дуелі й завершили 10-раундовий марафон на другій сходинці турнірної таблиці. На щастя, завдання виходу на Євро-2025 підопічні Унаї Мельгоси виконали ще минулого туру, тож результат поєдинку не став трагедією для українців.

Відбір Євро-2025 U-21, 10-й тур

Сербія U-21 – Україна U-21 – 1:0

Гол: Алексіч, 21

Вже на 20-й секунді Нещерет врятував нашу команду після небезпечного удару суперника. Волошин відповів гострим прострілом зліва, але ніхто з партнерів не встиг на замикання. Згодом Краснопір зумів зрівняти, але арбітр зафіксував офсайд.

В середині тайму господарі вийшли вперед. За трохи Шлівіч міг подвоювати перевагу сербів, вибравшись на побачення з Нещеретом, однак в останній момент Ярмолюк зумів заблокувати удар. Вже у доданий час Волошин зі штрафного перекинув м’яч через стінку – голкіпер балканців потягнув.

По перерві українці значно додали й створили достатньо моментів, аби врятувати бодай нічию, але м’яч вперто не ліз у ворота. Зрештою, і фортуна цього вечора була не на нашому боці – чого вартує лише невдале добивання у порожні ворота від Квасниці.

Як наслідок, Україна завершила відбір на другій сходинці турнірної таблиці групи F, набравши 24 очки. Англія на самому фініші обійшла нас на один пункт і стала лідером групи з 25-ма балами.