Олександр Романчук змінив вже шосту команду у своїй кар'єрі

Український захисник «Кривбаса» Олександр Романчук продовжить кар'єру в «Університаті Крайовій», повідомляє прес-служба румунського клубу. Терміни та умови угоди не розголошуються, однак за даними Transfermarkt 25-річний центрбек підписав контракт на 3 сезони – до 30 червня 2028-го. Криворіжці отримають за свого гравця 750 тисяч євро.

Нагадаємо, Романчук – вихованець івано-франківського «Прикарпаття». Виступав за «Львів», другу команду «Динамо» та угорський «Дебрецен». Саме звідти за 300 тисяч євро він перейшов у «Кривбас» влітку 2024 року. Минулого сезону провів за команду Юрія Вернидуба 30 матчів у всіх турнірах, в яких забив 1 гол і віддав 1 асист. Transfermarkt оцінює гравця в 900 тисяч євро.

До слова, «Університатя Крайова» за підсумками попередньої першості фінішувала у турнірній таблиці чемпіонату Румунії на 4-й сходинці й здобула право виступати у Лізі конференцій.