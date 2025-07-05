Кемкін став третім літнім новачком команди ван Леувена

Голкіпер «Карпат» Олександр Кемкін продовжить кар’єру в «Кривбасі», повідомляє офіційний сайт «біло-червоно-чорних». 22-річний воротар виступатиме за команду Патріка ван Леувена на правах оренди протягом наступного сезону. Також у криворіжців буде право першочергового викупу гравця.

Кемкін став третім літнім новачком «Кривбаса». Раніше до команди приєднались хорватський захисник Анте Бекавац та ізраїльський півзахисник Бар Лін.

Нагадаємо, Кемкін – вихованець «Шахтаря», але за першу команду не виступав. Влітку 2021-го перейшов у «Минай», звідки через три роки перебрався у «Карпати», підписавши контракт до 30 червня 2027 року.

Минулого сезону провів за «левів» 19 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 25 голів (у 9 поєдинках відстояв «на нуль»). Transfermarkt оцінює його в 600 тисяч євро.

До слова, «Кривбас» попередню першість завершив на 5-й сходинці турнірної таблиці УПЛ, фінішувавши за крок від єврокубків.