Донеччани сповна реабілізувались за фіаско з «Аталантою»

У неділю, 6 жовтня, «Шахтар» у матчі 9-го туру чемпіонату України на «Арені Львів» приймав ЛНЗ. Рівної дуелі не вийшло: попри зазіхання на статус третьої сили в українському футболі черкасці зазнали розгрому, пропустивши п’ять голів – справжній бенефіс на полі влаштував Георгій Судаков, виправившись за всі не реалізовані раніше моменти.

Україна, УПЛ, 9-й тур

«Шахтар» – ЛНЗ – 5:1

Голи: Судаков, 13, 50, 53, 57, Зубков, 26 – Нонікашвілі, 62 (п.)

Вже на 13-й хвилині Судаков вивів «Шахтар» вперед – допоміг рикошет від стійки. В середині тайму Бондаренко влучив у каркас воріт, а за мить Зубков подвоїв перевагу донеччан. «Шахтар» буквально розривав суперника, але до перерви голів більше не забивав.

Після відпочинку нарешті прорвало Судакова – півзахисник збірної України протягом семи хвилин забив тричі, оформивши перший покер в сезоні. На 60-й хвилині Азаров у власному штрафному завалив суперника й арбітр призначив пенальті. Різник потягнув удар від Нонікашвілі, але арбітр попросив повторно виконати удар з позначки. Кіпер зумів рукою зачепити м’яч, але цього не вистачило, аби зберегти ворота у недоторканості.

Перемога дозволила «Шахтарю» набрати 16 очок і закріпитись на четвертій сходинці турнірної таблиці УПЛ. ЛНЗ з 12-ма пунктами сьомий.